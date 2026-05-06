Pierre-François Veil, président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, est mort

L'avocat Pierre-François Veil, troisième fils de Simone Veil et président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, dans son bureau à Paris le 24 janvier 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

L'avocat Pierre-François Veil, troisième fils de Simone Veil et président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé l'institution dans un communiqué mercredi.

"Nous garderons de lui la mémoire d’un homme exceptionnel, engagé, courageux et d’une profonde humanité", affirme la Fondation dans un communiqué annonçant ce "décès soudain".

Né en 1954, avocat au bureau de Paris depuis 1979, Pierre-François Veil avait été élu à la présidence de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah en juillet 2023, succédant ainsi à David de Rothschild.

"Il avait placé son mandat dans la continuité de ses prédécesseurs, dont sa mère Simone Veil, première présidente de la Fondation", ajoute le communiqué de la Fondation.

"Impliqué de longue date dans la transmission de la mémoire de la Shoah, il a œuvré à la reconnaissance des Justes parmi les Nations en tant que président du Comité français pour Yad Vashem", affirme la Fondation qui ajoute que Pierre-François Veil "s’était particulièrement investi dans la lutte contre l’antisémitisme dans un contexte de recrudescence alarmant".

Le Premier ministre Sébastien Lecornu lui a rendu hommage sur X en estimant que "son histoire familiale nourrissait son engagement, qu’il portait avec sincérité et persévérance, dans les pas de sa mère Simone Veil".

"Nous perdons un homme d’une immense dignité, profondément habité par le travail de mémoire", a affirmé la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet sur X, tandis que la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse faisait part de sa "grande tristesse".

Le président du Consistoire central Elie Korchia a déploré "une grande perte pour la communauté juive française" et le Mémorial de la Shoah a rendu "hommage" à Pierre-François Veil.

Le président du Conseil représentatif des instituions juives de France (Crif) Yonathan Arfi a salué "un gardien sourcilleux de la Mémoire de la Shoah" et celui du Fonds social juif unifié, Ariel Goldmann, estimé qu'"il laisse une empreinte forte et durable dans toutes les institutions qu’il a servies".