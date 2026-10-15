Le président de Taïwan appelle Micron et ses salariés à négocier « en toute sincérité » avant une éventuelle grève

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* Le président taïwanais assiste à l'inauguration d'une nouvelle usine Micron

* Micron pourrait faire face à une grève à Taïwan

* Taïwan est un site de production important pour Micron

(Ajout d'un commentaire de l'un des syndicats, paragraphe 11)

par Yi-Chin Lee et Ann Wang

Le président taïwanais Lai Ching-te a appelé jeudi le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O et ses salariés à négocier « en toute sincérité » avant une éventuelle grève du syndicat de l’entreprise à Taïwan.

La semaine dernière, un syndicat taïwanais représentant les salariés de Micron a déclaré avoir obtenu de ses membres l'autorisation de se mettre en grève dans le cadre d'un différend concernant le système de primes de l'entreprise, ce qui a aggravé le conflit social au sein du plus grand site de production du fabricant de puces.

Micron emploie environ 15 000 personnes à Taïwan, l’un de ses principaux sites de production, et a déclaré avoir investi plus de 1 600 milliards de dollars taïwanais (49,4 milliards de dollars US) sur l’île.

S’exprimant à Taichung lors de l’inauguration d’une nouvelle usine d’assemblage et de test de pointe de Micron, M. Lai a déclaré qu’il espérait que le gouvernement et le secteur privé pourraient collaborer pour favoriser une meilleure communication entre les salariés et la direction.

« Nous espérons également que les syndicats et le patronat resteront fidèles à l’esprit selon lequel “les poissons ont besoin de l’eau et l’eau a besoin des poissons”, en continuant à négocier sincèrement et de bonne foi afin de parvenir au consensus le plus large possible », a-t-il ajouté.

«Ce n’est qu’en instaurant des relations de travail harmonieuses que les deux parties pourront y trouver leur compte, permettant ainsi aux salariés de travailler l’esprit tranquille et aux entreprises d’avancer de manière stable et d’aller plus loin.»

M. Lai a déclaré qu’il appréciait l’engagement de Micron envers Taïwan et qu’il espérait que l’entreprise continuerait à développer ses investissements sur l’île, ajoutant que Micron avait obtenu le soutien du gouvernement pour la recherche et le développement de la mémoire à haute bande passante (HBM).

Taïwan est un pôle de production essentiel pour les puces DRAM et HBM de Micron, qui sont utilisées dans les serveurs d’IA.

MICRON ANTICIPE UNE FORTE DEMANDE

Manish Bhatia, président et directeur des opérations de Micron, n’a fait aucune mention d’une éventuelle grève dans ses commentaires prononcés peu avant ceux de M. Lai.

«Nous avons déjà vendu la totalité de la capacité de production de cette usine pour 2027 et nous prévoyons que la mémoire à large bande passante connaîtra une croissance plus rapide que le reste du secteur des DRAM jusqu’en 2028», a-t-il déclaré.

Le syndicat de Micron à Taichung a déclaré à Reuters qu’il espérait que l’entreprise s’engagerait dans « un dialogue et des négociations plus substantiels » avec lui.

Ni Micron ni son autre syndicat, situé à Taoyuan, n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant les propos de M. Lai.

La semaine dernière, les deux syndicats représentant les salariés des sites de Micron à Taoyuan et à Taichung ont déclaré qu’ils espéraient que l’entreprise présenterait une proposition concrète de participation aux bénéfices pour les salariés.

La médiation avec le syndicat de Taoyuan s'est achevée sans accord en septembre, tandis que le syndicat de Taichung poursuit ses négociations.

Les syndicats encouragent leurs adhérents à prendre un jour de congé le 19 octobre pour participer à un rassemblement à Taipei, qui, selon eux, ne constituera pas une grève.

(1 dollar = 32,3730 dollars taïwanais)