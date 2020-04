Le président de Safran a acheté des actions pour 704.000 euros

Ross McInnes, président du conseil d'administration de Safran. (© AFP)

Le dirigeant Ross McInnes a acquis sur le marché 6.500 titres le 27 mars dernier et 2.000 de plus le 2 avril.

Le président du conseil d'administration de Safran, Ross McInnes, a acheté le 27 mars dernier 6.500 actions au prix unitaire de 87,03 euros et 2.000 titres le 2 avril à 69,19 euros pièce, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global de 704.075 euros.

Au 31 décembre 2019, le président du conseil possédait 7.517 actions et le directeur général, Philippe Petitcolin, était propriétaire de 42.268 titres.

À cette date, l'État français détenait 11,23% du capital et 18,11% des droits de vote de l'équipementier aéronautique. Les salariés possédaient 6,75% des actions et 10,82% des DDV.

Deux fonds sont identifiés à plus de 5% du capital: The Capital Group Companies à 8,01% des actions (6,44% des DDV) et Blackrock à 6,38% (4,95% des DDV).

En revanche, le fonds Bridgewater Associates affichait le 23 mars dernier une position "vendeuse nette" égale à 0,46% du capital de Safran (0,75% le 12 mars).

Des analystes devenus moins positifs

Le titre obtient un rating d'attractivité boursière de 4 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 7,7 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 0,3 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Alvaro del Pozo chez Banco Sabadell conseille l'achat du titre avec un objectif de cours à 103 euros. Yann Derocles chez Oddo BHF est «neutre» en visant 87 euros, tout comme