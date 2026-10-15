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Le président de Microsoft met en garde contre les restrictions sur les cartes vertes, qui pourraient nuire au secteur technologique américain, rapporte Politico
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brad Smith, président de Microsoft

MSFT.O , a averti que la décision de l'administration Trump de restreindre l'accès à la carte verte pour les travailleurs étrangers qualifiés pourrait nuire à la compétitivité technologique des États-Unis et pousser les talents à s'exiler à l'étranger, a rapporté jeudi le site Politico.

Au cours de l’entretien, M. Smith a également réfuté les accusations du vice-président JD Vance selon lesquelles Microsoft aurait abusé du programme de visas H-1B, les qualifiant de "totalement infondées".

Voici quelques détails:

* Ses commentaires interviennent moins d’une semaine après que J.D. Vance a annoncé que l’administration interdirait à Microsoft et à sept autres entreprises de demander des cartes vertes pour des travailleurs étrangers qualifiés

* M. Smith a déclaré que les efforts visant à bloquer les voies d’accès à la résidence permanente pour les immigrants hautement qualifiés pourraient "paralyser" le secteur technologique américain pendant plus d’une génération, a rapporté Politico

* La Maison Blanche et Microsoft n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

* Le dirigeant de Microsoft a également nié que les employés nés à l’étranger soient moins bien rémunérés que les travailleurs américains, affirmant que l’entreprise applique le même système de rémunération à tous ses employés, quel que soit leur statut migratoire

* M. Smith a indiqué que Microsoft avait embauché plus de 9.000 travailleurs nés aux États-Unis l’année dernière, faisant valoir que cette contribution avait été négligée dans les critiques formulées par l’administration, selon l’article

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