Le président de la FCC déclare qu'aucune décision n'a été prise quant à la levée du plafond de propriété des stations de télévision locales
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a déclaré mardi que la Commission n'avait pris aucune décision quant à la levée du plafond actuel sur la propriété des stations de télévision, nécessaire pour permettre à Nexstar Media de fusionner avec son rival plus petit, Tegna.

L'acquisition de Tegna TGNA.N permettrait à Nexstar d'étendre sa présence en couvrant 80 % des foyers TV dans des zones géographiques clés.

Les règles actuelles de la FCC interdisent à une société de posséder des stations de télévision qui touchent plus de 39 % des foyers de téléspectateurs américains, mais les stations dont les signaux hertziens sont plus faibles peuvent être partiellement prises en compte dans le plafond de propriété d'une société.

