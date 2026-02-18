Le président de la Commission fédérale des communications soutient la fusion entre Nexstar et Tegna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications a déclaré mercredi qu'il soutenait le projet d'acquisition de Tegna par Nexstar pour un montant de 3,54 milliards de dollars, ce qui ferait de l'entité combinée le plus grand opérateur de chaînes de télévision régionales aux États-Unis.

"Je soutiens cette transaction. Nous allons aller de l'avant", a déclaré Brendan Carr, président de la FCC, à la presse. Au début du mois, le président Donald Trump a publiquement soutenu la fusion.

Il n'a pas précisé si l'opération serait renvoyée au niveau du personnel ou par l'ensemble de la commission.

L'acquisition de Tegna TGNA.N élargirait la présence de Nexstar NXST.O en couvrant 80 % des foyers TV dans des zones géographiques clés et exigerait de la FCC qu'elle lève le plafond sur la propriété des stations.

Les médias locaux sont confrontés à une baisse de leurs revenus et à des pertes d'abonnés en raison de la popularité des services de diffusion en continu.

Les règles actuelles de la FCC interdisent à une entreprise de posséder des stations de télévision qui atteignent plus de 39 % des foyers américains, mais les stations dont les signaux hertziens sont plus faibles peuvent être partiellement prises en compte dans le plafond de propriété d'une entreprise.

Brendan Carr a déclaré qu'il pensait que le plafond pouvait être révisé par la Commission sans l'approbation du Congrès, bien que la commissaire démocrate Anna Gomez ait déclaré qu'elle ne pensait pas que la Commission disposait de cette autorité.

L'Association nationale des radiodiffuseurs a demandé à la FCC d'abroger sa règle de propriété de la télévision nationale, vieille de 85 ans, estimant que cette règle est injuste car les entreprises de la Big Tech ne sont pas soumises aux mêmes restrictions.

Chris Ruddy, directeur général de la chaîne d'information conservatrice Newsmax NMAX.N , a déclaré ce mois-ci au Congrès que le plafond de propriété des chaînes "reste l'une des dernières protections significatives de la concurrence et de la diversité dans l'écosystème de la radiodiffusion et du câble".

Au début du mois, Brendan Carr a déclaré que les réseaux nationaux tels que Comcast CMCSA.O et Walt Disney DIS.N avaient accumulé trop de pouvoir et a soutenu que l'accord Tegna-Nexstar apporterait une véritable concurrence.

Donald Trump a souvent critiqué la couverture de l'actualité par les grands médias et a exhorté Brendan Carr à prendre des mesures à l'encontre des radiodiffuseurs.