Le président de L'Oréal estime que Coty n'a pas de modèle économique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Coty n'a pas réagi)

Le président du groupe français de cosmétiques L'Oréal OREP.PA a rejeté vendredi toute comparaison avec le groupe de beauté en difficulté Coty

COTY.N , ajoutant que cette entreprise plus petite n'avait aucun modèle économique.

“Disons simplement que je pense qu'il n'y a tout simplement pas de modèle chez Coty, et qu'il n'y a donc rien à dire à ce sujet”, a déclaré Jean-Paul Agon, en réponse à la question d'un actionnaire. Coty, qui a retiré ses prévisions annuelles en février et a émis un avertissement sur ses bénéfices du troisième trimestre, examine actuellement les options pour ses marques de maquillage sous la direction du directeur général par intérim Markus Strobel, chargé de redresser les performances de l'entreprise.

Coty n'a pas répondu à une demande de commentaires sur ces propos.