Le président de Foxconn souhaite collaborer avec les pays en matière de parcs scientifiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de Foxconn

2317.TW , Young Liu, a déclaré vendredi que son entreprise cherchait à travailler avec les États-Unis, le Mexique et d'autres pays sur la construction de parcs scientifiques, ce qui, espère-t-il, pourrait faciliter les négociations commerciales.

Liu s'exprimait alors que le fabricant de puces sous contrat organisait sa journée technologique, à laquelle participaient les partenaires et clients de Foxconn, dont Nvidia NVDA.O et OpenAI.