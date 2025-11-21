 Aller au contenu principal
Le président de Foxconn souhaite collaborer avec les pays en matière de parcs scientifiques
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 07:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans modification du texte)

Le président de Foxconn

2317.TW , Young Liu, a déclaré vendredi que son entreprise cherchait à travailler avec les États-Unis, le Mexique et d'autres pays sur la construction de parcs scientifiques, ce qui, espère-t-il, pourrait faciliter les négociations commerciales.

Liu s'exprimait alors que le fabricant de puces sous contrat organisait sa journée technologique, à laquelle participaient les partenaires et clients de Foxconn, dont Nvidia NVDA.O et OpenAI.

Valeurs associées

HON HAI PRECISIO
5,7035 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
180,6400 USD NASDAQ -3,15%
