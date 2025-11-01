Le président chinois Xi s'engage à œuvrer pour la paix dans la péninsule coréenne, selon Séoul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président chinois Xi Jinping a déclaré au président sud-coréen Lee Jae Myung qu'il continuerait à faire des efforts pour résoudre les questions relatives à la péninsule coréenne, a déclaré samedi le principal conseiller à la sécurité de la Corée du Sud.

Lors d'un sommet entre Lee et Xi, le dirigeant sud-coréen a demandé à la Chine de jouer un rôle constructif afin de reprendre le dialogue avec la Corée du Nord, a déclaré le conseiller Wi Sung-lac lors d'un point presse.