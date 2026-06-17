Le présentateur britannique Jeremy Clarkson révèle qu'il est atteint d'un cancer dans une émission de télévision

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Le présentateur de télévision britannique Jeremy Clarkson, surtout connu pour animer l'émission automobile “Top Gear”, a révélé qu'on lui avait diagnostiqué une forme agressive de cancer de la prostate.

Clarkson, âgé de 66 ans, l'une des personnalités les plus populaires et les plus en vue de la télévision britannique, a fait cette révélation lors du tournage de son émission documentaire “Clarkson's Farm” diffusée sur Amazon, dont les épisodes ont été diffusés mercredi.

“J'ai un cancer”, confie Clarkson à deux autres personnages principaux de l'émission dans une scène tournée l'année dernière. “J'ai passé un bilan de santé, tu te souviens, en mai dernier? J'ai disparu de l'antenne la semaine dernière pour subir une biopsie, et c'est bien un cancer, et il est agressif.”

Clarkson a précisé que la maladie avait été détectée “très tôt” et qu’il avait depuis subi une opération visant à retirer 10 % de sa prostate.

“Si je ne m’étais pas fait examiner et s’ils n’avaient pas détecté le problème à un stade précoce, cela aurait très bien pu être ma dernière récolte”, a-t-il déclaré. “C’est uniquement parce qu’ils l’ont détecté tôt qu’il y a tout lieu d’espérer que je continuerai à récolter les fruits de cette ferme pendant de très nombreuses années encore.”

Avant la diffusion des épisodes, Clarkson a publié mardi une vidéo sur Instagram, indiquant qu’ils étaient “difficiles à regarder”.

“D’ordinaire, nous essayons de donner à l’émission un ton bucolique, charmant et joyeux”, a-t-il expliqué. “Mais les deux derniers épisodes, qui seront diffusés cette nuit, sont… ils ne sont vraiment rien de tout cela. Ils sont difficiles à regarder.

“Ils sont vraiment, vraiment difficiles.”

Clarkson, qui s’est forgé une réputation de personnalité controversée , a acquis une renommée mondiale en tant que présentateur de l’émission “Top Gear” de la BBC, mais a perdu son poste après avoir frappé un membre de l’équipe de production en 2015.

Il a rejoint Amazon où il a créé une nouvelle émission automobile avec les anciens coanimateurs de son émission, Richard Hammond et James May, puis a lancé la série à succès “Clarkson’s Farm”, qui retrace ses tentatives souvent hasardeuses de gérer la ferme qu’il possède dans le centre de l’Angleterre.

“Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais écoutez, ce que je voulais dire, c’est que si tout ça marche, on se reverra pour la saison 6”, déclare-t-il depuis son lit d’hôpital à la fin de la dernière émission de la dernière saison. “Et si ça ne marche pas, ce ne sera pas le cas. Prenez soin de vous, tout le monde.”