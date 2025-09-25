 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le premier vol de la compagnie vietnamienne Sun Phu Quoc Airways est prévu pour le 1er novembre
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 10:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, paragraphes 3-4)

Le premier vol commercial de la nouvelle compagnie vietnamienne Sun Phu Quoc Airways est prévu pour le 1er novembre, a déclaré la compagnie jeudi.

La vente des billets débutera le 15 octobre, précise le communiqué de la compagnie, qui ajoute avoir reçu toutes les licences nécessaires de la part des autorités.

Sun Phu Quoc a déclaré en juin qu'elle exploiterait dans un premier temps des Airbus à fuselage étroit, dont l'A321neo, et qu'elle était également en pourparlers avec Boeing pour l'achat de gros porteurs, dont des Boeing 787-9 et 787-10.

Elle opérera dans un premier temps sur des lignes intérieures, notamment au départ et à destination de la capitale Hanoï, du centre d'affaires Ho Chi Minh-Ville et de destinations touristiques telles que Phu Quoc, Da Nang et Quang Ninh, a précisé la compagnie aérienne.

Valeurs associées

AIRBUS
192,3200 EUR Euronext Paris -0,77%
BOEING CO
215,150 USD NYSE -0,56%
