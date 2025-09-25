Le premier vol de la compagnie vietnamienne Sun Phu Quoc Airways est prévu pour le 1er novembre

(Ajout de détails, paragraphes 3-4)

Le premier vol commercial de la nouvelle compagnie vietnamienne Sun Phu Quoc Airways est prévu pour le 1er novembre, a déclaré la compagnie jeudi.

La vente des billets débutera le 15 octobre, précise le communiqué de la compagnie, qui ajoute avoir reçu toutes les licences nécessaires de la part des autorités.

Sun Phu Quoc a déclaré en juin qu'elle exploiterait dans un premier temps des Airbus à fuselage étroit, dont l'A321neo, et qu'elle était également en pourparlers avec Boeing pour l'achat de gros porteurs, dont des Boeing 787-9 et 787-10.

Elle opérera dans un premier temps sur des lignes intérieures, notamment au départ et à destination de la capitale Hanoï, du centre d'affaires Ho Chi Minh-Ville et de destinations touristiques telles que Phu Quoc, Da Nang et Quang Ninh, a précisé la compagnie aérienne.