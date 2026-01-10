 Aller au contenu principal
Neige: six départements en vigilance orange, conditions difficiles en Franche-Comté
information fournie par AFP 10/01/2026 à 16:54

Des voitures sur l'autoroute A89 près de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, le 10 janvier 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Autoroute A36 partiellement coupée à la circulation, match de foot Sochaux-Lens reporté à dimanche, embouteillages... Les conditions sont difficiles samedi en Franche-Comté, dont les quatre départements font partie des six de l'est du pays placés depuis le matin en vigilance orange pour neige/verglas.

"Compte tenu des conditions météorologiques et de circulation particulièrement difficiles, et afin de préserver la sécurité des supporters", le 16e de finale de Coupe de France prévu samedi à 21H00 à Montbéliard entre Sochaux (National 1) et Lens (Ligue 1) a été reporté à 14H00 dimanche, a annoncé la préfecture du Doubs.

Samedi après-midi, les conditions de circulation sont "très difficiles sur la majorité du réseau routier" du Doubs, tant sur les voies du réseau national que sur celles du réseau secondaire.

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est, Amaury de Saint-Quentin, a pris en début d'après-midi un arrêté interdisant à tous les véhicules de circuler sur l'autoroute A36 entre Besançon et le péage de Fontaine, près de Belfort.

A 14H30, 9 kilomètres de bouchons étaient recensés au niveau de ce péage, où des poids lourds venus de Mulhouse, direction Belfort, étaient appelés à rebrousser chemin, a indiqué la préfecture du Territoire de Belfort.

Par ailleurs, "la Croix-Rouge est mobilisée pour porter assistance aux poids lourds immobilisés", selon la même source.

Outre le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône, la Haute-Marne et les Vosges resteront placés en vigilance orange au moins jusqu'à minuit, d'après Météo-France.

"Au regard de ces prévisions", Amaury de Saint-Quentin avait déjà pris un "arrêté de réglementation exceptionnelle de la circulation sur le réseau routier national de ces six départements", a indiqué la préfecture de la zone de défense et de sécurité Est.

Cet arrêté prévoit jusqu'à lundi 08H00 l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes dans le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et les Vosges, ainsi qu'en Haute-Marne sur la N19, axe Langres-Vesoul, où la vitesse maximale autorisée est aussi abaissée de 20 km/h.

Météo-France avait averti que la neige tomberait "parfois jusqu'en plaine", avec 5 à 10 centimètres possibles "dès 300 mètres d'altitude", dans le sillage de l'ex-tempête Goretti en provenance de l'Allemagne et du Benelux.

Le prévisionniste évoquait aussi de 20 à 40 centimètres de neige, voire plus, au-delà de 500 mètres sur les plus hauts reliefs.

Les chutes de neige doivent s'estomper progressivement dans la nuit de samedi à dimanche, mais les températures deviendront "nettement négatives en seconde partie" de cette nuit "avec un risque de formation de verglas/regel des chaussées sur un grand quart nord-est" du pays, a averti Météo-France.

Ailleurs en France, l'indice de risque d'avalanche sera "fort" (4 sur 5) dimanche "sur la plupart des massifs des Alpes et des Pyrénées", a annoncé l'organisme météorologique dans un bulletin spécial.

Lorsque le risque est à ce degré, "un seul skieur peut facilement déclencher des avalanches mobilisant des volumes de neige considérables", a-t-il mis en garde. "De nombreux déclenchements ont en effet été observés depuis jeudi", avec des cumuls de neige fraîche atteignant un mètre au-dessus de 2.000 mètres d'altitude, "surtout dans les Alpes du Nord", a précisé le prévisionniste.

Environnement
Sport
