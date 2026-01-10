 Aller au contenu principal
Neige: trois morts dans deux avalanches dans les Alpes, transports perturbés en Franche-Comté
information fournie par AFP 10/01/2026 à 21:04

Des voitures sur l'autoroute A89 près de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, le 10 janvier 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Trois skieurs qui évoluaient en hors-piste samedi dans les Alpes ont été tués dans deux avalanches distinctes, alors que la neige a fortement perturbé les transports dans le Nord-Est, notamment en Franche-Comté.

Alors que Météo-France avait placé toutes les Alpes en risque "fort" d'avalanche pour le weekend, dans la grande station savoyarde de Val-d'Isère, deux hommes, qui n'étaient pas équipés de détecteurs de victime d'avalanche (DVA) et évoluaient en hors-piste, ont été emportés par une coulée de neige.

Ils n'ont pu être localisés que grâce à leurs téléphones portables, ensevelis sous 2,5 m de neige, mais trop tard pour pouvoir les réanimer, selon l'office du tourisme.

A une soixantaine de kms de là, dans la station d'Arêches-Beaufort, toujours en Savoie, un skieur a péri dans une avalanche, et une autre personne, qui l'accompagnait, n'a eu la vie sauve que grâce à la présence d'un pisteur qui l'a entendu crier, a expliqué à l'AFP Jean-Pierre Mirabail, le président de la société d'exploitation de la station. Elle a été hospitalisée dans un état grave.

Vendredi, Météo-France avait averti que le manteau neigeux dans les Alpes serait caractérisé ce weekend par une "instabilité généralisée" avec un risque "fort" d'avalanche dans presque tous les massifs.

L'organisme avait prévenu d'un risque de niveau 4 sur 5, selon l'échelle européenne du danger d'avalanche, et avait recommandé "la plus grande prudence" en dehors des pistes balisées et ouvertes.

Lorsque le risque est à ce degré, "le passage d'un seul" skieur peut "déclencher des avalanches de taille importante", avait mis en garde le prévisionniste.

- Sochaux-Lens reporté -

Au nord du massif alpin, les quatre départements franc-comtois (Jura, Doubs, Territoire de Belfort et Haute-Saône), les Vosges et la Haute-Marne sont en vigilance orange pour neige/verglas au moins jusqu'à minuit samedi.

La situation est compliquée sur les routes, même si elle s'est améliorée en fin de journée, avec la réouverture progressive aux véhicules légers, à partir de 18H00, de l'autoroute A36 sur laquelle neuf kilomètres de bouchons avaient été recensées à 14H30 au niveau du péage de Fontaine.

Les poids lourds, eux, ne pourront pas y circuler avant lundi 08H00. La Croix-Rouge est venue porter assistance à plusieurs centaines d'entre eux, immobilisés.

Samedi après-midi, les conditions de circulation restaient aussi "très difficiles sur la majorité du réseau routier" du Doubs, tant sur les voies du réseau national que sur celles du réseau secondaire.

Pour cette raison, "afin de préserver la sécurité des supporters", la préfecture du Doubs a reporté à dimanche, 14H00, le 16e de finale de Coupe de France prévu samedi à 21H00 à Montbéliard entre Sochaux (National 1) et Lens (Ligue 1).

Météo-France avait averti que la neige tomberait "parfois jusqu'en plaine" ce samedi, avec 5 à 10 centimètres possibles "dès 300 mètres d'altitude", dans le sillage de l'ex-tempête Goretti en provenance de l'Allemagne et du Benelux.

Le prévisionniste évoquait aussi de 20 à 40 centimètres de neige, voire plus, au-delà de 500 mètres sur les plus hauts reliefs.

Les chutes de neige doivent s'estomper progressivement dans la nuit de samedi à dimanche, mais les températures deviendront "nettement négatives en seconde partie" de cette nuit "avec un risque de formation de verglas/regel des chaussées sur un grand quart nord-est" du pays, a alerté Météo-France.

