Le Premier ministre sud-coréen déclare que Séoul n'exerce aucune discrimination à l'encontre de Coupang, selon les médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a déclaré que son pays ne faisait pas de discrimination à l'encontre de la société de commerce électronique Coupang après qu'elle a été critiquée pour une importante fuite de données, a rapporté vendredi le Korea Economic Daily.

Kim Min-seok est actuellement en visite aux États-Unis et son bureau n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Coupang a signalé en novembre que les données personnelles de quelque 33 millions de clients en Corée du Sud avaient été compromises, ce qui a déclenché une réaction négative de la part des législateurs et du public.