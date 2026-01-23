 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Premier ministre sud-coréen déclare que Séoul n'exerce aucune discrimination à l'encontre de Coupang, selon les médias
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 03:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a déclaré que son pays ne faisait pas de discrimination à l'encontre de la société de commerce électronique Coupang après qu'elle a été critiquée pour une importante fuite de données, a rapporté vendredi le Korea Economic Daily.

Kim Min-seok est actuellement en visite aux États-Unis et son bureau n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Coupang a signalé en novembre que les données personnelles de quelque 33 millions de clients en Corée du Sud avaient été compromises, ce qui a déclenché une réaction négative de la part des législateurs et du public.

Valeurs associées

COUPANG RG-A
19,945 USD NYSE -1,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank