Le Pakistan affirme avoir frappé des sites militaires en Afghanistan

Des membres des forces de sécurité talibanes inspectent un bâtiment endommagé après une frappe pakistanaise dans la région de Kandahar, le 15 mars 2026 ( AFP / - )

Le Pakistan a affirmé dimanche avoir frappé des sites militaires et des "refuges terroristes" à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan.

Les forces pakistanaises ont "détruit à Kandahar des infrastructures de soutien ainsi que des sites de stockage de matériel utilisés par les talibans afghans et des terroristes contre des civils pakistanais innocents", ont dit des sources de sécurité à Islamabad, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Un homme des forces de sécurité des Talibans près d'un bâtiment endommagé après une frappe pakistanaise dans la région de Kandahar, le 15 mars 2026 ( AFP / - )

L'Afghanistan et le Pakistan sont en conflit depuis des mois, Islamabad accusant son voisin d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent.

Des habitants de Kandahar ont indiqué à l'AFP avoir vu des avions militaires survoler cette ville et avoir entendu des explosions.

"Des avions militaires ont survolé une montagne où se trouve une base militaire et une explosion a suivi", a affirmé l'un d'eux, ajoutant avoir vu des flammes s'élever du site.

Le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, réside, reclus, à Kandahar.

Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a déclaré à l'AFP que les frappes avaient touché "un centre de réhabilitation pour toxicomanes" et "un container vide" dans la montagne où des soldats s'abritent du soleil dans la journée, sans faire de victimes.

"Les lieux mentionnés (par les Pakistanais) sont loin de ces deux endroits", a-t-il ajouté.

Des résidents ont dit avoir entendu une frappe à Spin Boldak, (sud de l'Afghanistan), les autorités talibanes faisant état d'affrontements dans la province orientale de Khost.

L’armée pakistanaise a par ailleurs indiqué que quatre civils — quatre frères — avaient été tués par un tir d’artillerie afghan sur une maison dans le Bajaur, côté pakistanais de la frontière. Une autre personne a été grièvement blessée.

Les deux camps affirment ne pas viser les civils. Il est difficile d’obtenir une vérification indépendante des morts et des blessés, compte tenu de l’inaccessibilité des lieux.

Samedi, Islamabad avait affirmé avoir déjoué une "attaque de drones des talibans afghans", le président du Pakistan Asif Ali Zardari accusant ces derniers d'avoir "franchi une ligne rouge" en lançant une attaque contre des cibles civiles.

La veille, le Pakistan avait bombardé plusieurs lieux d'Afghanistan, dont Kaboul. Quatre civils ont été tués dans cette frappe sur la capitale afghane, selon l'ONU.

En octobre 2025, les combats entre l'Afghanistan et le Pakistan avaient fait des dizaines de morts et abouti à la fermeture quasi totale de la frontière terrestre. Après diverses médiations, les affrontements avaient diminué.

Mais le conflit s'est de nouveau aggravé le 26 février, après des frappes aériennes pakistanaises suivies d'une offensive terrestre afghane.

Selon un bilan de l'ONU actualisé vendredi, 75 civils afghans ont été tués depuis l'intensification des affrontements le 26 février. Au moins 115.000 personnes ont aussi été déplacées en Afghanistan.