Le Premier ministre britannique Burnham affirme qu'il exploitera le pétrole de la mer du Nord de manière pragmatique après les déclarations de Trump

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Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré qu'il comptait adopter une approche « pragmatique » concernant l'exploitation et l'utilisation des ressources pétrolières et gazières de la mer du Nord, exposant ainsi sa position après que le président américain Donald Trump eut annoncé que ce bassin serait ouvert à l' .

M. Burnham est devenu Premier ministre britannique le 20 juillet et s’est entretenu peu après avec M. Trump, qui a déclaré mercredi aux journalistes que le nouveau Premier ministre prévoyait de poursuivre les forages en mer du Nord.

« J’ai indiqué lors de l’entretien téléphonique [avec Trump]… que j’adopterais une approche pragmatique en ce qui concerne la mer du Nord, et telle est mon intention pour l’avenir », a déclaré Burnham aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur les propos de Trump.

« Il y a là une ressource. Lorsque les gens sont en difficulté, on ne peut pas l’ignorer, et c’est pourquoi j’en ai fait part au président. »

M. Burnham a déclaré qu’il s’en tiendrait au programme électoral du Parti travailliste établi par son prédécesseur, Keir Starmer, lors de sa victoire électorale de 2024, mais a laissé entendre qu’il pourrait se montrer plus souple en matière de licences pétrolières et gazières.

Trump avait vivement critiqué l’approche de Starmer concernant la mer du Nord, qui consistait à autoriser l’exploitation des concessions existantes tout en s’abstenant de délivrer de nouvelles concessions d’exploration.

Burnham a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait réindustrialiser la Grande-Bretagne, et certains syndicats et groupes d’entreprises l’ont appelé à tirer parti de la mer du Nord pour stimuler l’emploi et contribuer à faire baisser les prix de l’énergie.

Deux grands gisements, Rosebank et Jackdaw, sont prêts à être exploités mais sont actuellement en suspens en raison de recours judiciaires.

Les licences pour ces projets avaient été accordées avant l’arrivée au pouvoir du gouvernement travailliste, mais les promoteurs, notamment Equinor et Shell, se sont vu interdire l’extraction de pétrole et de gaz jusqu’à l’octroi d’une nouvelle autorisation gouvernementale, qui est toujours en attente.