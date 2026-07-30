Le Premier ministre britannique Burnham affirme qu'il adoptera une approche pragmatique concernant le pétrole de la mer du Nord après les déclarations de Trump

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Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré la semaine dernière au président américain Donald Trump qu’il adopterait une approche « pragmatique » concernant le pétrole et le gaz en mer du Nord, a confirmé vendredi le dirigeant britannique, après que Trump eut affirmé que Burnham allait ouvrir le bassin .

« J’ai indiqué lors de notre entretien téléphonique, lundi dernier, que j’adopterais une approche pragmatique en ce qui concerne la mer du Nord, et telle est mon intention pour l’avenir », a déclaré M. Burnham aux journalistes qui l’interrogeaient sur les propos de M. Trump.

« Il y a là une ressource. Lorsque les gens sont en difficulté, on ne peut pas l'ignorer, et c'est pourquoi j'en ai fait part au président. »