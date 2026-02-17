Le potentiel de croissance pétrolière de la Guyane s'accroît avec l'apaisement des tensions au Venezuela

La conférence sur l'énergie en Guyane a débuté mardi

L'éviction de Maduro par les États-Unis pourrait apaiser les tensions entre la Guyane et le Venezuela

Exxon et Chevron discutent des opérations en Guyane lors de la conférence

(Des mises à jour ajouteront des détails sur la conférence tout au long de son déroulement) par Sheila Dang et Kemol King

La petite nation productrice de pétrole du Guyana, qui est déjà l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, dispose d'une fenêtre d'opportunité pour une plus grande expansion dans le cadre des activités américaines en cours au Venezuela voisin, ont déclaré des experts géopolitiques et pétroliers avant la conférence sur l'énergie du Guyana. Ce potentiel de croissance est au cœur de l' événement de quatre jours qui a débuté mardi à Georgetown, où des cadres et des représentants du gouvernement se sont réunis pour discuter des efforts visant à former davantage la main-d'œuvre locale dans le secteur du pétrole et du gaz, à accroître les opportunités d'investissement et à construire un secteur en aval.

Le président guyanais Irfaan Ali a présenté mardi une vision globale visant à utiliser la croissance du pétrole et du gaz pour stimuler d'autres secteurs de l'économie. Il a annoncé que le gouvernement chercherait des investissements étrangers pour deux nouveaux aéroports internationaux, qu'il mettrait en place une plateforme de paiement numérique et qu'il viserait à créer une bourse.

Le gouvernement a également lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la construction du projet hydroélectrique de 165 mégawatts d'Amaila Falls .

Alors que les promesses pétrolières de la Guyane font le buzz depuis des années, les événements au Venezuela ont intensifié les projecteurs sur l'ensemble de la région après que les forces américaines ont chassé le président vénézuélien Nicolas Maduro du pouvoir le mois dernier. Le président américain Donald Trump a depuis appelé à un investissement de 100 milliards de dollars pour réactiver le secteur pétrolier vénézuélien. Le développement a le potentiel d'apaiser un conflit frontalier de longue date qui a poussé le gouvernement guyanais et un consortium pétrolier XOM.N dirigé par Exxon Mobil à interrompre l'exploration dans environ 30 % du bloc prolifique de Stabroek.

Henry Ziemer, chercheur associé au Center for Strategic and International Studies, a déclaré que les chances d'une flambée politique entre les deux pays, du moins pour l'instant, sont très faibles. "Cela élimine le plus grand obstacle aux investissements étrangers"

"S'il y a un pays qui tire le plus grand bénéfice de la destitution de Maduro, je dirais que c'est probablement la Guyane", a-t-il déclaré. Darren Woods, directeur général d'Exxon, a déclaré le mois dernier que la destitution de M. Maduro par les États-Unis pourrait conduire à de meilleures conditions d'exploitation en Guyane. La première major pétrolière américaine exploite le bloc Stabroek, avec Chevron CVX.N et la société chinoise CNOOC comme partenaires minoritaires.

"Peut-être verrons-nous une opportunité avec moins de patrouilles navales, ce qui rendra l'environnement un peu plus amical", a déclaré M. Woods.

UN POTENTIEL D'EXPLORATION ACCRU

La Cour internationale de justice des Nations unies supervise un procès concernant le différend frontalier entre la Guyane et le Venezuela. Bien qu'une décision finale puisse prendre des années, toute forme de détente pourrait faciliter la levée d'un cas de force majeure qui avait été placé sur une partie du bloc Stabroek situé dans les eaux contestées et stimuler de nouvelles explorations. Le consortium a porté sa capacité de production de pétrole en Guyane à plus de 900 000 barils par jour l'année dernière, et un nouveau projet qui devrait être développé cette année augmentera encore la production jusqu'à 1,15 million de barils par jour. La Guyane est devenue un producteur clé de pétrole en Amérique du Sud depuis qu'Exxon y a découvert du pétrole en 2015, continuant à se développer alors que l'industrie pétrolière du Venezuela stagne. Les dirigeants d'Exxon devraient partager des mises à jour sur les opérations en Guyane au cours de la conférence, y compris un plan de gaz à grande échelle pour soutenir la production d'électricité à terre. Le directeur général de Chevron, Mike Wirth, a également marqué la première apparition officielle de la société à la conférence mardi, après que le producteur pétrolier américain a acquis une participation de 30 % dans le bloc Stabroek à la suite d'une longue bataille juridique contre Exxon.

"Nous voulons être un partenaire fiable, collaboratif et transparent, axé sur la création de richesse et de valeur", a déclaré M. Wirth.

La société a déclaré qu'elle pensait que les ressources pétrolières et gazières disponibles en Guyane pourraient être supérieures à l'estimation actuelle de 11 milliards de barils d'équivalent pétrole, et qu'elle était désireuse de contribuer à une exploration supplémentaire.

Interrogé sur les commentaires de Chevron lors d'une interview en novembre, M. Woods d'Exxon a déclaré à Reuters que l'entreprise avait la responsabilité fiduciaire de mettre à jour l'estimation des ressources lorsqu'elle avait des informations à partager. "Nous n'avons pas encore annoncé la mise à jour de cette base de ressources, malgré le travail que nous avons effectué"