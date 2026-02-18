Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

*

CARREFOUR

CARR.PA a dévoilé mercredi son plan stratégique à horizon 2030, comprenant une marge de ROC de 3,2% en 2028 et de 3,5% en 2030, le président-directeur général Alexandre Bompard souhaitant recentrer le groupe sur ses marchés en France, en Espagne et au Brésil.

Le distributeur a fait état mardi soir d'une hausse de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros.

* VALEO VLOF.PA a annoncé mercredi prévoir d'investir plus de 200 millions d'euros en Inde dans les années à venir, afin que son chiffre d'affaires dans le pays atteigne environ 700 millions d'euros d'ici 2028.

* HAVAS HAVAS.AS - L'agence publicitaire française a fait état mardi d'une croissance organique de 3,1% pour l'ensemble de l'année, dépassant légèrement ses prévisions.

* M6 MMTP.PA - Le groupe télévisuel français a annoncé mardi une baisse de 17,6% de son résultat opérationnel courant consolidé (Ebita) au quatrième trimestre, pénalisé par la contraction du marché publicitaire vidéo.

* VERALLIA VRLA.PA a annoncé mardi le lancement d'une revue stratégique de ses sites industriels en Europe, incluant la possible fermeture d'un site en Allemagne et les arrêts des fours en France et au Royaume-Uni.

* MERCIALYS MERY.PA a annoncé mardi viser en 2026 un résultat net récurrent (RNR) d’au moins 1,29 euro par action, en légère amélioration par rapport à l'année dernière, tout en signalant que sa performance intégrera le refinancement d’une partie de la dette.

* EMEIS EMEIS.PA - Le groupe d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) a annoncé mardi anticiper une progression de 10% de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et loyers (Ebitdar) en 2026, après avoir dépassé ses objectifs l'année dernière, l'ex-Orpea citant "la poursuite des efforts opérationnels, notamment en France ".

* ICADE ICAD.PA - La foncière française a annoncé mardi viser un cash-flow net courant compris entre 2,90 euros et 3,10 euros par action en 2026, ajoutant anticiper que l'année marque "le point bas des activités stratégiques".

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé mercredi une hausse de 26% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2025, citant l'avancement des programmes de lutte contre les mines et la hausse des capacités de production de systèmes de navigation, l'ex-Groupe Gorgé ajoutant viser en 2026 une croissance à deux chiffres.

* BAYER BAYGn.DE a annoncé mardi que sa division Monsanto a proposé de verser 7,25 milliards de dollars dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup, et prépare d'autres accords distincts pour des plaintes aux Etats-Unis, pour un montant d'environ 3 milliards de dollars.

* GLENCORE GLEN.L a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda ajusté 2025 supérieurs aux attentes grâce à une hausse de la production de cuivre au second semestre.

* BAE SYSTEMS BAES.L a fait état d'une hausse de 10% de son chiffre d'affaires en 2025 en rythme annuel, un résultat légèrement inférieur aux prévisions des analystes. L'Ebit ajusté 2025 a également légèrement dépassé les prévisions.

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Le géant italien de l'énergie ENI ENI.MI envisage de revenir sur le marché du pétrole et du gaz afin de profiter des rendements exceptionnels dont bénéficient BP BP.L , SHELL SHEL.L et TOTALENERGIES

TTEF.PA , dans un contexte de volatilité des prix liée à des facteurs géopolitiques, rapporte mercredi le Financial Times.

* SUNRISE COMMUNICATIONS SUNN.S - Le deuxième opérateur télécoms suisse a annoncé mercredi une baisse de 1,4% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, ratant les prévisions du marché, en raison d'une saisonnalité différente des coûts d'exploitation par rapport à 2024.

* EFG INTERNATIONAL EFGN.S - La banque suisse a fait état mercredi d'une augmentation de 1% de son bénéfice net annuel, qui s'élève à 325,2 millions de francs suisses (356,20 millions d'euros).

* STRAUMANN STMN.S - Le fabricant suisse d'implants dentaires a annoncé mercredi prévoir une croissance de ses ventes de l'ordre de 9% en 2026 et a fait état d'un chiffre d'affaires pour 2025 légèrement supérieur aux attentes du marché.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI a dit mardi envisager de prendre le contrôle total de Mediobanca MDBI.MI et de la retirer de la cote tout en préservant sa marque, mettant ainsi fin à des semaines d'incertitude quant à l'avenir de la banque d'affaires.

* PUIG PUIGb.MC - Le groupe espagnol de cosmétiques a annoncé mercredi que son bénéfice net avait augmenté de 12% à 594 millions d'euros l'an dernier, la forte demande dans les segments du maquillage et des soins de la peau ayant compensé les éléments défavorables liés aux taux de change.

* INFINEON TECHNOLOGIES IFXGn.DE - Le président du directoire Jochen Hanebeck a déclaré au quotidien Handelsblatt que le fabricant allemand de semi-conducteurs était bien placé pour profiter d'un futur boom du marché des microprocesseurs utilisés dans les robots humanoïdes.

* ASR NEDERLAND ASRNL.AS a annoncé mercredi une création de capital organique annuelle de 1,32 milliard d'euros, légèrement supérieure au consensus des analystes compilé par la société, grâce à une forte croissance des flux entrants dans toutes les divisions, les contributions dans le secteur de l'assurance-vie ayant augmenté de plus de la moitié.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)