Défense : le Canada lance son plan à 82 milliards de dollars pour réduire sa dépendance envers les États-Unis

Ottawa s'inquiète notamment pour sa souveraineté en Arctique, alors que la fonte des glaces aiguise les appétits des grandes puissances pour cette terre riche en minéraux critiques.

( AFP / COLE BURSTON )

Échaudé par les menaces d'annexion de Donald Trump, le Canada a lancé mardi 17 février un gigantesque plan d'investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour renforcer son armée et son industrie de défense.

"Nous avons trop compté sur notre géographie et sur les autres pour nous protéger" , a déclaré Mark Carney lors d'une visite dans les locaux de CAE, entreprise spécialisée en technologies de simulation pour les secteurs de la défense et de l'aviation. "Cela a créé des vulnérabilités que nous ne pouvons plus nous permettre et des dépendances qui ne sont plus viables", a-t-il ajouté.

Cette stratégie industrielle de défense canadienne s'inscrit dans la volonté du pays d'injecter 82 milliards de dollars sur cinq ans dans la défense , pour aligner le Canada sur les objectifs de l'Otan de 2% d'ici la fin de l'année et de 5% du PIB d'ici 2035.

Mark Carney n'a de cesse de répéter depuis des mois que le monde est devenu de plus en plus dangereux et que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable , sur lequel le Canada peut compter pour sa protection.

"Le monde a changé"

Le plan prévoit un renforcement des capacités de défense sur terre, en mer et dans les airs, a indiqué Mark Carney qui estime que "le monde a changé et que le Canada doit changer avec lui".

Ce dernier s'inquiète notamment pour la souveraineté canadienne en Arctique car la hausse des températures en raison du changement climatique fait fondre la glace et aiguise les appétits des grandes puissances pour cette terre riche en minéraux critiques.

Mark Carney est devenu l'une des voix les plus influentes au niveau mondial pour critiquer l'administration Trump. Lors d'un discours très suivi à Davos pour le Forum économique mondial en janvier, il avait estimé que l'ordre mondial des décennies passées était "fracturé".

Mardi, il est revenu sur sa vision du monde, expliquant que le nationalisme canadien était à l'opposé de la perspective américaine de l'administration Trump, qui vante les racines chrétiennes de la civilisation occidentale. "Le nationalisme canadien est un nationalisme civique" et le mandat d'Ottawa est de défendre les droits de chacun dans un pays vaste et divers, a déclaré Mark Carney. "Il y a une lutte entre le nationalisme canadien et celui prôné par les États-Unis", a-t-il estimé.