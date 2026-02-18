 Aller au contenu principal
Valeo vise un CA d'environ 700 millions d'euros en Inde d'ici 2028
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 08:56

Le logo de Valeo à Paris

Valeo a ‌annoncé mercredi prévoir d'investir plus ​de 200 millions d'euros en Inde dans les années à venir, afin que ​son chiffre d'affaires dans le pays atteigne environ ​700 millions d'euros ⁠d'ici 2028.

L'équipementier automobile français a également ‌déclaré dans un communiqué avoir été sélectionné par l'entreprise indienne M&M ​pour ‌fournir des groupes motopropulseurs électriques ⁠et des chargeurs embarqués combinés, dans le cadre d'un partenariat stratégique d'une valeur ⁠totale proche ‌d'un milliard de dollars (844,88 millions ⁠d'euros).

"Alors que l’Inde et la ‌France renforcent leur partenariat stratégique, ⁠Valeo poursuit ses investissements dans ⁠la localisation, ‌la R&D et la production avancée afin ​de soutenir ‌l’ambition de l’Inde de devenir un hub mondial des ​technologies automobiles de nouvelle génération", déclare le directeur général de ⁠Valeo Christophe Périllat, qui fait partie de la délégation de chefs d'entreprises accompagnant le président français Emmanuel Macron en Inde.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par ​Blandine Hénault)

