Le Portugal s'apprête à adopter des règles strictes en matière d'eau et d'énergie pour faire face à l'essor des centres de données

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par Sergio Goncalves

Le Portugal exigera que les centres de données soient alimentés par des énergies renouvelables et utilisent des technologies de refroidissement sans eau ou des sources d’eau alternatives afin de ne pas compromettre l’approvisionnement des ménages et des entreprises, a déclaré mardi la ministre de l’Environnement, Maria da Graça Carvalho.

Le pays est en passe de devenir une plaque tournante européenne des centres de données, avec plus de 2,6 gigawatts en cours de développement, notamment grâce au projet Start Campus de 1,2 GW à Sines, soutenu par les investissements de Microsoft

MSFT.O dans les infrastructures d’IA .

Les centres de données font face à une opposition croissante à l’échelle mondiale de la part des associations environnementales et des communautés locales, préoccupées par leur forte consommation d’électricité et d’eau.

Mme Carvalho a déclaré que le gouvernement était en train de finaliser un décret en vertu duquel les centres de données seraient soumis à des « exigences strictes en matière de consommation d’eau » et à une évaluation environnementale « très rigoureuse ».

« Nous exigerons que les projets soient équipés soit d’une technologie de refroidissement ne nécessitant pas d’eau douce – car cela est déjà possible –, soit d’une solution de gestion de l’eau qui n’entre pas en conflit avec l’approvisionnement en eau de la population et d’autres activités socio-économiques », a-t-elle déclaré lors d’une audition parlementaire.

Les centres de données seraient tenus de fonctionner à l’énergie renouvelable, que les opérateurs peuvent acheter auprès des services publics, compte tenu des ressources abondantes du Portugal en énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, a-t-elle précisé.

Start Campus, dont l’un des six bâtiments prévus est déjà en service, fonctionne à l’énergie renouvelable et utilise un système de refroidissement à l’eau de mer.