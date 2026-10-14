information fournie par Reuters • 14/10/2026 à 13:54

Le Portugal choisit Lufthansa, et non Air France-KLM, pour prendre 44,9% de TAP

Le premier Airbus A330neo destiné à la compagnie aérienne TAP Air Portugal au centre de livraison d'Airbus à Colomiers, près de Toulouse.

Le gouvernement portugais ​a choisi Lufthansa pour acquérir une participation de 44,9% ​dans la compagnie TAP Air ​Portugal, ont déclaré ⁠mercredi à Reuters deux ‌sources proches du dossier, alors qu'Air France-KLM ​avait ‌également soumis une offre.

Le ⁠gouvernement annoncera les termes de l'accord lors d'une ⁠conférence ‌de presse qui se ⁠tiendra plus tard ‌dans la journée ⁠de mercredi.

La compagnie aérienne allemande ⁠Lufthansa ‌et sa rivale française Air ​France-KLM ‌avaient toutes deux soumis fin septembre des ​offres finales améliorées pour TAP, ⁠l'une des dernières compagnies nationales indépendantes d'Europe.

(Sergio Goncalves et Joanna Plucinska ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)