Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris.
* SCOR SCOR.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 44 euros contre 37,90 euros ; Jefferies relève son objectif de cours à 36 euros contre 27,5 euros.
* CAPGEMINI CAPP.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 130 euros contre 150 euros.
* PLANISWARE PLNW.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 28 euros contre 25 euros.
* ARKEMA AKE.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 62 euros contre 55 euros.
* DBV TECHNOLOGIES DBV.PA - Portzamparc abaisse son objectif de cours à 4,41 euros contre 4,90 euros.
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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