LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:55

(Actualisé avec Sopra Steria, Medincell et Exosens; objectif de cours de DB sur Michelin)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* KLEPIERRE LOIM.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 38 euros contre 31 euros.

* SCOR SCOR.PA - RBC relève son objectif de cours à 35 euros contre 32 euros.

* MICHELIN MICP.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 38 euros contre 43 euros; Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 31 euros contre 37 euros.

* SEB SA SEBF.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 63 euros contre 77 euros.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - HSBC relève son objectif de cours à 30 euros contre 27 euros.

* SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et son objectif de cours à 146 euros contre 220 euros.

* MEDINCELL MEDCL.PA - Stifel relève son objectif de cours à 37 euros contre 24 euros.

* EXOSENS EXENS.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 49 euros contre 45 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EXOSENS
48,2000 EUR Euronext Paris +1,26%
KLEPIERRE
32,8800 EUR Euronext Paris +0,06%
MEDINCELL
33,3200 EUR Euronext Paris +1,52%
MICHELIN
26,3700 EUR Euronext Paris +0,65%
SCOR
30,7200 EUR Euronext Paris +0,07%
SEB
47,4000 EUR Euronext Paris +0,17%
SOPRA STERIA
135,3000 EUR Euronext Paris -0,15%
STMICROELECTRONICS
24,9000 EUR Euronext Paris +0,71%
1 commentaire

  • 14 octobre 11:45

    Pépite boursière qu’il disait le président, on doit pas avoir les mêmes valeurs. Par contre pour une communication efficace. Nada, on fait l’autruche et tant pis pour les actionnaires

