LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

* KLEPIERRE LOIM.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 38 euros contre 31 euros.
* SCOR SCOR.PA - RBC relève son objectif de cours à 35 euros contre 32 euros.
* MICHELIN MICP.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 38 euros contre 43 euros; Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 31 euros contre 37 euros.
* SEB SA SEBF.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 63 euros contre 77 euros.
* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - HSBC relève son objectif de cours à 30 euros contre 27 euros.
* SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et son objectif de cours à 146 euros contre 220 euros.
* MEDINCELL MEDCL.PA - Stifel relève son objectif de cours à 37 euros contre 24 euros.
* EXOSENS EXENS.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 49 euros contre 45 euros.
