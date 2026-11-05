LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec bioMérieux)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.
* MICHELIN MICP.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 30 euros contre 34 euros.
* BIOMERIEUX BIOX.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 95 euros contre 85 euros.
* JCDECAUX JCDX.PA - Barclays relève son objectif de cours à 31,5 euros contre 27 euros.
* VIRIDIEN VIRI.PA - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 126 euros contre 113 euros.
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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