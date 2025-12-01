information fournie par Reuters • 01/12/2025 à 11:12

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec BIC, changement d'objectif de cours d'UBS sur Ubisoft)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 14 euros contre 8 euros.

* BUREAU VERITAS BVI.PA - RBC abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "performance du secteur".

* TOTALENERGIES TTEF.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* BIC BICP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".

* VIVENDI VIV.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 2,5 euros contre 4,4 euros.

* DERICHEBOURG DBG.PA - Midcap Partners abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 6,4 euros contre 6,3 euros.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - HSBC relève son objectif de cours à 255 euros contre 230 euros.

* SES SESFd.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 5,7 euros contre 6,3 euros.

* UBISOFT UBIP.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 6,4 euros contre 9 euros ; UBS abaisse son objectif de cours à 7 euros contre 10 euros.

(Rédaction de Gdansk)