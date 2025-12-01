 Aller au contenu principal
CAC 40
8 090,66
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 11:12

(Actualisé avec BIC, changement d'objectif de cours d'UBS sur Ubisoft)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 14 euros contre 8 euros.

* BUREAU VERITAS BVI.PA - RBC abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "performance du secteur".

* TOTALENERGIES TTEF.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* BIC BICP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".

* VIVENDI VIV.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 2,5 euros contre 4,4 euros.

* DERICHEBOURG DBG.PA - Midcap Partners abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 6,4 euros contre 6,3 euros.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA - HSBC relève son objectif de cours à 255 euros contre 230 euros.

* SES SESFd.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 5,7 euros contre 6,3 euros.

* UBISOFT UBIP.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 6,4 euros contre 9 euros ; UBS abaisse son objectif de cours à 7 euros contre 10 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,3150 EUR Euronext Paris +7,25%
BIC
48,5000 EUR Euronext Paris -1,52%
BUREAU VERITAS
26,9000 EUR Euronext Paris -2,47%
DERICHEBOURG
6,1900 EUR Euronext Paris -3,66%
Gaz naturel
4,85 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,48 USD Ice Europ +0,46%
Pétrole WTI
59,63 USD Ice Europ +2,11%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
211,6000 EUR Euronext Paris +2,07%
SES
5,5150 EUR Euronext Paris -0,72%
TOTALENERGIES
56,6900 EUR Euronext Paris -0,19%
UBISOFT
6,7100 EUR Euronext Paris -7,32%
VIVENDI
2,4400 EUR Euronext Paris -3,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/12/2025 à 11:12:44.

