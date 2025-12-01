 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 084,50
-0,52%
Indices
Chiffres-clés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 08:13

(Actualisé avec secteur automobile, Vivendi, Bureau Veritas, Deutsche Telekom)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a présenté samedi ses excuses après le rappel massif d'avions A320, plus de la moitié de sa flotte mondiale pour ce modèle, pour effectuer un changement d'urgence de logiciels, qui a été moins lourd que prévu initialement selon des sources du secteur. AIR FRANCE AIRF.PA a annoncé vendredi l'annulation de 35 vols au départ des aéroports français et, pour la journée de samedi, un porte-parole d'Air France cité par BFM TV a parlé de six vols annulés dans la matinée, et un retour à la normale ensuite.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en France

ont reculé

en novembre de 0,29% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

Les immatriculations de voitures neuves du groupe STELLANTIS STLAM.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 5,50% par rapport à un an plus tôt, tandis que celles de RENAULT

RENA.PA (marques Renault, Dacia et Alpine) ont augmenté de 3,97% en rythme annuel en novembre.

Par ailleurs, la production de Stellantis en France devrait chuter de 11% en 2028,

a rapporté

lundi le quotidien Financial Times, citant des estimations syndicales.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé vendredi la nomination de Nathalie Delbreuve au poste de directrice financière à compter du 1er décembre.

* VIVENDI VIV.PA - Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter"

* BUREAU VERITAS BVI.PA - RBC a abaissé sa recommandation à "sous-perfomance" contre "performance du secteur".

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE et le groupe Schwarz prévoient de construire conjointement un centre de données dédié à l'intelligence artificielle (IA), a rapporté dimanche le journal allemand Handelsblatt, qui cite des sources au fait du dossier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, Diana Mandia et Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
10,550 EUR Euronext Paris 0,00%
AIRBUS
204,450 EUR Euronext Paris 0,00%
BUREAU VERITAS
27,580 EUR Euronext Paris 0,00%
DEUTSCHE TELEKOM
27,760 EUR XETRA 0,00%
RENAULT
34,470 EUR Euronext Paris 0,00%
STELLANTIS
9,193 EUR MIL 0,00%
VALLOUREC
15,705 EUR Euronext Paris 0,00%
VIVENDI
2,516 EUR Euronext Paris 0,00%
