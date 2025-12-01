Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a présenté samedi ses excuses après le rappel massif d'avions A320, plus de la moitié de sa flotte mondiale pour ce modèle, pour effectuer un changement d'urgence de logiciels, qui a été moins lourd que prévu initialement selon des sources du secteur. AIR FRANCE AIRF.PA a annoncé vendredi l'annulation de 35 vols au départ des aéroports français et, pour la journée de samedi, un porte-parole d'Air France cité par BFM TV a parlé de six vols annulés dans la matinée, et un retour à la normale ensuite.

* SECTEUR AUTOMOBILE - Les immatriculations de voitures neuves en France

ont reculé

en novembre de 0,29% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

Les immatriculations de voitures neuves du groupe STELLANTIS STLAM.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 5,50% par rapport à un an plus tôt, tandis que celles de RENAULT

RENA.PA (marques Renault, Dacia et Alpine) ont augmenté de 3,97% en rythme annuel en novembre.

Par ailleurs, la production de Stellantis en France devrait chuter de 11% en 2028,

a rapporté

lundi le quotidien Financial Times, citant des estimations syndicales.

* VALLOUREC VLLP.PA a annoncé vendredi la nomination de Nathalie Delbreuve au poste de directrice financière à compter du 1er décembre.

* VIVENDI VIV.PA - Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter"

* BUREAU VERITAS BVI.PA - RBC a abaissé sa recommandation à "sous-perfomance" contre "performance du secteur".

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE et le groupe Schwarz prévoient de construire conjointement un centre de données dédié à l'intelligence artificielle (IA), a rapporté dimanche le journal allemand Handelsblatt, qui cite des sources au fait du dossier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, Diana Mandia et Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)