LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Argan, Klepierre, Elis et Legrand)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.
* IPSEN IPN.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "sous-performance"
* MERSEN CBLP.PA - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver"
* ARGAN ARGAN.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter"
* KLEPIERRE LOIM.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter"
* ELIS ELIS.PA - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du secteur"
* LEGRAND LEGD.PA - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance du secteur"
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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