LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris.
* REXEL RXL.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" ; relève son objectif de cours à 39,50 euros contre 27,50 euros.
* PLUXEE PLX.PA - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter", abaisse son objectif de cours à 23 euros contre 33 euros.
* EDENRED EDEN.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 34 euros contre 40 euros.
* TP TEPRF.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 70 euros contre 105 euros.
* ENGIE ENGIE.PA - HSBC relève son objectif de cours à 22,3 euros contre 20,4 euros ; Morgan Stanley relève son objectif de cours à 24 euros contre 21 euros.
* BOUYGUES BOUY.PA - Barclays relève son objectif de cours à 45 euros contre 39 euros.
