LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(.) Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris:
* Exail Technologies SA EXA.PA - Stifel abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter"
* Société Générale SOGN.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver"
* Air Liquide AIRP.PA - Kepler Cheuvreux relève son objectif de cours à 205 euros contre176,36 euros
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer