LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Carrefour (UBS) et Edenred)
Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris.
* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 197 euros contre 157 euros.
* OPMOBILITY OPM.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 12 euros contre 16,5 euros.
* CARREFOUR CARR.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 15 euros contre 19 euros ; Goldman Sachs abaisse son objectif de cours à 16 euros contre 18 euros.
* EDENRED EDEN.PA - Bernstein relève son objectif de cours à 29,4 euros contre 24,5 euros.
* SES SESFg.LU - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 9,5 euros.
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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