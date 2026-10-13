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LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 07:22

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Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris.

* SPIE SPIE.PA - RBC entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance du secteur" et fixe son objectif de cours à 45 euros.

* LVMH LVMH.PA - TD Cowen abaisse son objectif de cours à 425 euros contre 510 euros.

* KERING PRTP.PA - TD Cowen abaisse son objectif de cours à 235 euros contre 280 euros.

(Rédaction de Gdansk)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/10/2026 à 07:22:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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