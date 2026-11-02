Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.
* VUSION VU.PA - Citigroup entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et fixe son objectif de cours à 250 euros.
* CAPGEMINI - BofA Global relève son objectif de cours à 160 euros contre 139 euros ; Goldman Sachs relève son objectif de cours à 170 euros contre 150 euros ; Jefferies relève son objectif de cours à 135 euros contre 110 euros ; Berenberg relève son objectif de cours à 130 euros contre 112 euros ; Barclays relève son objectif de cours à 145 euros contre 130 euros.
* PLUXEE PLX.PA - UBS abaisse son objectif de cours à 9 euros contre 10,5 euros ; Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 16 euros contre 18 euros.
* SAFRAN SAF.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 340 euros contre 400 euros.
* AYVENS AYV.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 10 euros contre 11 euros.
* SOITEC SOIT.PA - Susquehanna relève son objectif de cours à 195 euros contre 170 euros.
(Rédaction de Gdansk)
|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|
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