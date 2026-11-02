 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LE POINT sur les changements de recommandations à Paris
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 11:28

Ajouter Boursorama à vos sources

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.

* VUSION VU.PA - Citigroup entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et fixe son objectif de cours à 250 euros.

* CAPGEMINI - BofA Global relève son objectif de cours à 160 euros contre 139 euros ; Goldman Sachs relève son objectif de cours à 170 euros contre 150 euros ; Jefferies relève son objectif de cours à 135 euros contre 110 euros ; Berenberg relève son objectif de cours à 130 euros contre 112 euros ; Barclays relève son objectif de cours à 145 euros contre 130 euros.

* PLUXEE PLX.PA - UBS abaisse son objectif de cours à 9 euros contre 10,5 euros ; Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 16 euros contre 18 euros.

* SAFRAN SAF.PA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 340 euros contre 400 euros.

* AYVENS AYV.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 10 euros contre 11 euros.

* SOITEC SOIT.PA - Susquehanna relève son objectif de cours à 195 euros contre 170 euros.

(Rédaction de Gdansk)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR Les changements de recommandation des valeurs européennes RCH/EUROPE |1|

Valeurs associées

AYVENS (ex ALD)
9,0550 EUR Euronext Paris -0,49%
PLUXEE
11,8700 EUR Euronext Paris -0,50%
SAFRAN
279,6000 EUR Euronext Paris +1,41%
SOITEC
123,2500 EUR Euronext Paris +2,49%
VUSION
140,4000 EUR Euronext Paris +4,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/11/2026 à 11:28:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BAINS MER MONACO : L'indécision domine
    BAINS MER MONACO : L'indécision domine
    information fournie par TEC 02.11.2026 12:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Des poubelles pour bloquer le lycée Ampère, à Lyon, centre-est de la France, le 2 novembre 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Crise dans l'éducation: blocages et manifestations en vue en France pour la reprise des cours
    information fournie par AFP 02.11.2026 12:31 

    La rentrée des vacances de la Toussaint s'ouvre sous tension: des lycées étaient de nouveau bloqués lundi à l'appel des organisations étudiantes et lycéennes qui veulent poursuivre le mouvement engagé depuis six semaines, malgré les concessions annoncées par le ... Lire la suite

  • X-FAB : Sous les résistances, une consolidation est probable
    X-FAB : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.11.2026 12:29 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ARGAN : Retour possible sur les supports
    ARGAN : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 02.11.2026 12:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
21,92 0,00%
ALSTOM
11,885 -24,83%
Pétrole Brent
108,41 -6,27%
CAC 40
7 990,75 +0,27%
HAFFNER ENERGY
0,58 -9,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank