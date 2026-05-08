Le point sur le crédit privé : la lourde perte de HSBC et un avertissement du FSB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HSBC HSBC.L a surpris les marchés cette semaine en annonçant une perte inattendue de 400 millions de dollars liée à une affaire de fraude impliquant une banque hypothécaire britannique, braquant ainsi les projecteurs sur les banques et leur implication profonde dans le secteur du crédit privé.

La perte de HSBC , liée à son prêt à une entité soutenue par Apollo, Atlas SP, et à son financement de Market Financial Solutions (MFS), concernait davantage des pratiques frauduleuses que les préoccupations actuelles relatives à la liquidité et à la rentabilité du crédit privé.

Pourtant, cette perte a montré pourquoi les régulateurs du monde entier s’inquiètent de plus en plus de l’exposition des banques au secteur du crédit privé, qui pèse 3 500 milliards de dollars, en mettant en évidence la nature souvent indirecte et opaque de ces prêts.

L'organisme mondial de surveillance financière, le Conseil de stabilité financière (FSB), a émis un avertissement concernant les risques croissants découlant des liens de plus en plus étroits entre les banques et le marché du crédit privé.

Le FSB a fait part de ses inquiétudes concernant une éventuelle hausse des défauts de paiement, une forte concentration des investissements et un manque général de transparence au sein du secteur.

Reuters a analysé un changement intéressant résultant de ces tensions: un rééquilibrage du paysage du crédit entre les fonds privés et les banques traditionnelles.

L'étude a révélé que certains emprunteurs américains se détournent du crédit privé et optent pour des prêts syndiqués bancaires, les conditions de financement sur le marché du crédit privé devenant moins compétitives et le financement bancaire traditionnel devenant considérablement moins coûteux pour certaines entreprises.

D'autres résultats publiés par des sociétés de développement commercial cotées en bourse (BDC) ont illustré l'impact des tensions du secteur des logiciels sur le crédit privé. Reuters a rapporté que les principaux gestionnaires d'actifs Blackstone BXSL.N et BlackRock ont tous deux réduit la valorisation de leurs fonds de crédit privé au premier trimestre.

BlackRock, par exemple, a réduit la valeur d'un de ses fonds de 5 %, tandis que le Secured Lending Fund de Blackstone a vu sa valeur liquidative par action baisser de 2,4 %.

Le fonds de crédit privé coté en bourse le plus important de Blue Owl OBDC.N prévoit de réduire son exposition au secteur des logiciels, invoquant la réévaluation des valorisations du secteur, les perspectives de croissance et la concurrence accrue dans le domaine des prêts aux éditeurs de logiciels.

Pour être honnête, bien que des inquiétudes existent quant à d'éventuels défauts de paiement sur le crédit privé, une vague généralisée d'échéances nécessitant un refinancement immédiat n'est pas imminente. Une analyse de Reuters, basée sur les documents déposés auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) par 74 fonds de crédit privé, suggère que les échéances de dette importantes pour les emprunteurs du crédit privé se situent généralement plus loin dans le temps, en 2027 et 2028.