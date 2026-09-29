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Trois usines françaises de Stellantis au chômage partiel en octobre
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 17:02

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Selon Reuters, le constructeur automobile multi-marques a annoncé aux représentants du personnel que les sites de Sochaux, Rennes et Mulhouse seraient impactés.

Dans le détail, un porte-parole a expliqué à l'agence de presse britannique que la production serait suspendue du 23 au 30 octobre à Sochaux, du 22 au 30 octobre à Rennes et du 15 au 30 octobre à Mulhouse.

Pour justifier cette décision, Stellantis explique qu'elle est liée à une disponibilité insuffisante de certaines batteries destinées aux versions Long Range des véhicules électriques.

Toujours cité par Reuters, un porte-parole du constructeur automobile détaille que "la demande pour ces versions est soutenue, en particulier de la part des clients professionnels et reste supérieure aux capacités actuelles d'approvisionnement. Dans ce contexte, nous adaptons temporairement notre programme de production afin de rester alignés avec les besoins du marché et d'éviter la constitution de stocks de véhicules qui ne correspondent pas à la demande des clients".

A la suite de ces annonces, le titre Stellantis reculait de 2,4% en fin de séance à la Bourse de Paris.

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