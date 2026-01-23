Le point de vue de la rue : Intuitive Surgical : un succès au 4ème trimestre qui incite à se concentrer sur l'adoption et à rester prudent sur les perspectives pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** La société Intuitive Surgical ISRG.O a battu jeudi les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à la demande croissante pour ses robots chirurgicaux utilisés dans les procédures peu invasives

** Au moins deux maisons de courtage ont relevé leurs objectifs de prix, BTIG réitérant sa note "Acheter" et son PT de 616 $, Leerink Partners augmentant son PT à 622 $ et conservant sa note "Surperformer", tandis que Citi a maintenu sa note "Neutre"

LES YEUX RIVÉS SUR LA CROISSANCE DES PROCÉDURES EN 2026 ET LE DÉPLOIEMENT D'UN NOUVEAU SYSTÈME

** BTIG ("Buy", PT: $616) déclare que la croissance des procédures d'environ 18% au 4ème trimestre a couronné une année forte et s'attend à ce que les prévisions de procédures de l'entreprise pour 2026 augmentent au fur et à mesure que l'année progresse

** Morningstar (PT: $378) dit qu'Intuitive a terminé l'année en force mais a offert des perspectives prudentes pour 2026, notant une expansion continue dans les centres de chirurgie ambulatoire

** Citi ("Neutre") déclare que les revenus et les procédures du 4ème trimestre étaient solides, mais note une pression sur les marges bénéficiaires en raison de la hausse des coûts et des tarifs, la direction maintenant ses objectifs pour 2026

** Leerink Partners ("Outperform", PT: $622) déclare que les ventes et les bénéfices solides du 4ème trimestre, l'utilisation croissante du système da Vinci 5 et l'expansion dans la chirurgie cardiaque et ambulatoire soutiennent son point de vue selon lequel les prévisions pour 2026 sont conservatrices, bien qu'il note des risques en Chine, au Japon et en Europe