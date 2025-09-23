Le plus grand syndicat ferroviaire américain approuve la fusion entre Union Pacific et Norfolk Southern

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat SMART-TD change de position et soutient la fusion après l'accord sur la sécurité de l'emploi

La fusion met sous pression des rivaux comme CSX et redessine le paysage du transport ferroviaire de marchandises aux États-Unis

(Réécriture en contexte) par Sabrina Valle

Le plus grand syndicat ferroviaire américain a déclaré lundi qu'il soutiendrait l'acquisition de Norfolk Southern par Union Pacific UNP.N pour 85 milliards de dollars NSC.N , contribuant ainsi à faire avancer un accord qui a surpris les concurrents et dont on s'attendait à ce qu'il se heurte à la résistance des syndicats et des autorités de régulation. Ce soutien marque un changement par rapport à l'opposition initiale de SMART-TD, la division des transports de l'Association internationale des travailleurs du métal en feuilles, de l'air, du rail et des transports. Lorsque la fusion a été annoncée en juillet, le syndicat a déclaré qu'il s'opposerait à l'opération pour des raisons de sécurité de l'emploi, de concurrence et d'accès aux infrastructures.

SMART-TD a déclaré que ses membres travaillant dans les services des chefs de train et de triage bénéficieraient d'une protection de l'emploi pour toute la durée de leur carrière à la suite de la transaction.

"Depuis des générations, les cheminots s'inquiètent des conséquences des fusions sur leur emploi. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec confiance que le plus grand chemin de fer et le plus grand syndicat ferroviaire d'Amérique innovent", a déclaré Jeremy Ferguson, président de SMART-TD, dans un communiqué de presse.

SMART représente environ 230 000 travailleurs dans les secteurs du transport, de la construction et de la fabrication. Le président Donald Trump a également exprimé son soutien à la fusion lors de sa rencontre avec le directeur général d'Union Pacific, Jim Vena, dans le bureau ovale au début du mois, signalant ainsi l'ouverture de son administration à un accord sur la réglementation. Une telle fusion aurait probablement fait l'objet d'un examen plus rigoureux sous la présidence de président Biden, dont l'administration avait soulevé des préoccupations de concurrence au sujet de la consolidation dans l'industrie ferroviaire.

"Nous avons besoin d'une meilleure infrastructure, et le rail en est un élément important", a déclaré M. Trump.

La fusion, si elle est approuvée à l'issue d'un examen réglementaire qui s'annonce long, créerait le premier réseau ferroviaire de fret d'un océan à l'autre aux États-Unis et constituerait la plus grande acquisition ferroviaire de l'histoire du pays.

Elle met également la pression sur les rivaux et en particulier sur CSX Corp CSX.O , qui a été pris au dépourvu et a enregistré des résultats médiocres - et qui se retrouve maintenant dans une position vulnérable face à la concurrence d'un géant. Le réseau combiné Union Pacific-Norfolk Southern pourrait offrir aux expéditeurs une plus grande portée et un effet de levier sur les prix dans les principaux corridors nationaux.

Les dirigeants de CSX et BNSF, les deux autres grands opérateurs de fret américains, ne s'attendaient pas à ce que l'opération prenne de l'ampleur aussi rapidement, selon des personnes familières avec le dossier. Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Une fusion pourrait entraîner une réévaluation stratégique de la part de Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett, qui possède le transporteur de fret de l'Ouest BNSF, selon des sources familières de l'affaire. Buffett a déclaré publiquement qu'il n'était pas intéressé par l'acquisition d'un autre chemin de fer et qu'il préférait les partenariats opérationnels à la consolidation.

Union Pacific et Norfolk Southern devraient déposer une demande officielle de fusion auprès du Surface Transportation Board d'ici fin octobre ou janvier 2026, selon leur avis d'intention. Le conseil, qui supervise la concurrence et les services ferroviaires, a historiquement adopté une approche prudente à l'égard de la consolidation dans le secteur au cours des administrations précédentes.