Le plus grand réseau électrique des États-Unis, le PJM, émet des alertes alors que la tempête fait grimper la demande d'énergie
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 10:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le plus grand réseau électrique des États-Unis, PJM, a déclaré mardi qu'il avait émis des alertes supplémentaires à l'intention des entreprises de transmission et de production, alors qu'une tempête hivernale monstrueuse, , semblait devoir entraîner une demande d'énergie sans précédent.

L'opérateur, qui dessert 13 États et le district de Columbia, a émis des alertes de production maximale et de gestion de la charge à l'intention des entreprises afin de déterminer si des opérations de maintenance ou des tests peuvent être reportés ou annulés pour maintenir les unités en service pendant la période critique.

Les alertes informent également les systèmes voisins que les exportations d'électricité de PJM pourraient être réduites.

La tempête a déversé un pied de neige du Nouveau-Mexique à la Nouvelle-Angleterre, a paralysé une grande partie de l'est des États-Unis, a fait échouer des milliers de vols et a provoqué des pannes d'électricité généralisées.

PJM a déclaré qu'il prévoyait que la demande de pointe pourrait dépasser 130 000 mégawatts pendant sept jours d'affilée, une période hivernale qu'il n'a jamais connue.

En fonction des températures, l'opérateur a déclaré qu'il pourrait établir un nouveau pic de charge hivernal historique mardi, en partie en raison des besoins en électricité des centres de données, avec une demande globale prévue de 147,2 gigawatts, supérieure à la demande hivernale record de 143,7 GW établie en janvier 2025.

