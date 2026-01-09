Le plus grand modèle 737 MAX de Boeing passe à l'étape suivante de la certification, mais doit encore surmonter des obstacles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole et David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA) a autorisé la plus grande variante du 737 MAX de Boeing, le MAX 10, à passer à la deuxième phase d'essais en vol dans le cadre de la campagne de certification longtemps retardée de l'avion, selon une source familière avec le programme.

La compagnie et la FAA se sont refusées à tout commentaire.

Les dirigeants de Boeing ont déjà déclaré qu'ils espèrent terminer cette année la certification des MAX 7 et 10, les variantes les plus petites et les plus grandes de l'avion monocouloir le plus populaire. La société a plus de 1 200 commandes pour le MAX 10 dans son carnet de commandes, selon la société d'analyse de données aéronautiques Cirium.

Boeing a subi des retards dans la certification de ses modèles MAX 7 et MAX 10 en raison d'un problème de dégivrage des moteurs. Le constructeur américain a également été confronté à des retards dans la certification de son gros porteur 777X. En octobre, la FAA a donné à Boeing l'autorisation d'augmenter la production du 737 MAX à 42 avions par mois, mettant fin à un plafond de 38 avions en place depuis janvier 2024.

Le MAX 7 est une version raccourcie des deux types déjà en service, les MAX 8 et 9, qui ont accumulé des dizaines de milliers d'heures de vol.

Le début des livraisons du MAX 10 est largement considéré par les analystes de l'industrie comme essentiel à l'augmentation du chiffre d'affaires et du flux de trésorerie de Boeing.

LA QUESTION DU DÉGIVRAGE N'EST PAS RÉSOLUE

L'approbation de la FAA ne s'est pas appliquée au MAX 7, selon la source.

La deuxième phase des essais en vol de la FAA concerne l'avionique, la propulsion et d'autres éléments de la conception de l'avion, mais le problème du dégivrage n'a pas été résolu.

Le MAX 10 est en concurrence avec l'A321neo d'Airbus et risque de perdre de plus en plus de parts de marché au fur et à mesure des retards. Cette semaine, Alaska Airlines a commandé 105 avions MAX 10 et le directeur général d'Alaska, Ben Minicucci, s'est dit confiant que le MAX 10 sera certifié cette année.

"C'est un progrès, mais tant que (le MAX 10) n'est pas certifié, ce n'est pas le cas", a déclaré Scott Hamilton, analyste aérospatial et directeur de la Leeham Company. Tant qu'il n'y a pas de voie claire vers la certification, Boeing ne peut pas commencer la production dans son usine d'Everett, dans l'État de Washington, a-t-il ajouté.