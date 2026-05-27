Le plus grand État producteur de GNL d'Australie est convaincu que les restrictions à l'exportation n'auront pas de conséquences négatives, selon son Premier ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Clark

Le Premier ministre de l'Australie-Occidentale, Roger Cook, a déclaré mercredi que la ministre fédérale des Ressources, Madeleine King, lui avait « assuré » qu'une nouvelle politique gouvernementale visant à réserver 20 % de la production de gaz à l'usage domestique ne nuirait pas à l'importante industrie du GNL de son État.

« Maddie King est une très bonne amie à moi, c’est ma députée locale (et) nous en avons longuement discuté et elle est déterminée à s’assurer que cela n’aura pas d’impact négatif sur les pratiques établies en Australie-Occidentale », a-t-il déclaré lors du sommet minier de l’Australian Financial Review à Perth.

Depuis que les frappes iraniennes ont mis hors service les installations de GNL du Qatar, l’Australie est redevenue le deuxième fournisseur mondial, l’Australie-Occidentale représentant près des deux tiers de cette production.

Le 7 mai , M. King a annoncé un programme national de réservation de gaz, principalement destiné à renforcer l’approvisionnement limité de la côte est.

Ce programme entrera en vigueur en juillet 2027 et s’appliquera aux contrats ou prolongations signés après le 22 décembre de l’année dernière. Cependant, de nombreux détails, notamment les éventuelles exemptions pour certains producteurs, n’ont pas encore été annoncés.

L'Australie-Occidentale dispose déjà de son propre programme visant à réserver 15 % de son gaz à l'usage domestique. Les modifications apportées à un système qui, selon elle, fonctionne bien, ont effrayé tant le gouvernement travailliste de l'État que les géants de l'exportation de GNL tels que Woodside Energy

WDS.AX et Chevron CVX.N .

Outre l'augmentation de la part de gaz réservée au marché intérieur, le programme national utilise également une mesure de la production différente de celle de la politique de l'Australie-Occidentale: la production totale sur l'ensemble du cycle de vie, plutôt que la production annuelle.

Un document de consultation publié lundi indiquait que l'obligation d'approvisionnement intérieur fonctionnerait conformément aux politiques des États et des territoires, sans préciser comment cela s'articulerait avec le programme de l'Australie-Occidentale.

S'exprimant mardi sur ABC Radio à Perth, M. King a déclaré que le programme de l'Australie-Occidentale « sera, bien sûr, pris en compte ».

M. Cook a ajouté mercredi: « Nous travaillerons évidemment avec eux pour comprendre quelles sont les opportunités pour l'Australie-Occidentale dans le cadre de cette approche nationale. »