“Le pipeline CPC est opérationnel et les navires sont en cours de chargement”, déclare le directeur général de Chevron

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Le pipeline du Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) est actuellement en service et les navires procèdent au chargement cette semaine, a déclaré vendredi le directeur général de Chevron CVX.N lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers . Le CPC, cité par l’agence de presse russe Interfax, a déclaré jeudi avoir suspendu les chargements de pétrole à la suite d’une attaque de drone contre un pétrolier. Les navires qui devaient charger du pétrole au terminal du CPC ont fait demi-tour depuis le port jeudi, après que le CPC a annoncé qu’un autre pétrolier avait été attaqué alors qu’il se chargeait dans le port.

L'oléoduc de la CPC, qui exporte près de 2 % du pétrole mondial, constitue la principale voie d'acheminement des exportations pétrolières du Kazakhstan. Il part du gigantesque gisement de Tengiz et aboutit au terminal russe de Yuzhnaya Ozereyevka, situé sur la mer Noire près de Novorossiysk.

Chevron détient 50 % de la société Tengizchevroil, exploitante de Tengiz et principal exportateur via l’oléoduc CPC.

Deux sources du secteur ont indiqué vendredi que les chargements de pétrole via le CPC pourraient reprendre dans le courant de la journée. L’une d’elles a ajouté que le point d’amarrage unique n° 3 (SPM-3) du terminal CPC chargerait un pétrolier vendredi.

La CPC n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

La deuxième source a indiqué que deux autres pétroliers devraient être chargés au terminal de la CPC samedi. En début de semaine, la CPC avait déclaré que les opérations de chargement avaient repris après une suspension d’une semaine, ajoutant que les pétroliers affrétés par Chevron étaient arrivés pour être chargés. Le Kazakhstan a réduit de plus de moitié sa production quotidienne de pétrole après la fermeture du terminal CPC, qui constitue sa principale voie d’exportation de pétrole.