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Le pétrolier norvégien Equinor voit double au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 09:28

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Le groupe pétrolier norvégien profite de la flambée des prix de l'énergie pour signer son meilleur trimestre depuis fin 2022. Il relève également son objectif de production pour l'ensemble de l'année.

Equinor a dégagé un bénéfice ajusté avant impôts de 12,4 milliards de dollars au 3e trimestre, contre 6,2 MdsUSD un an plus tôt. La production a atteint 2,17 millions de barils équivalent pétrole par jour, au-dessus des attentes. Le groupe vise désormais une croissance de 4% de ses volumes sur l'année, contre 3% précédemment.

"Dans l'ensemble, nous considérons qu'il s'agit de résultats solides de la part d'Equinor, la forte génération de trésorerie et les prévisions de production compensant le résultat par action inférieur aux attentes", résume James Carmichael, du bureau d'études Berenberg.

L'action Equinor gagne 86% depuis le 1er janvier, deux fois plus que la moyenne sectorielle européenne. Elle a signé un record en fin de semaine dernière, avant de refluer avec les cours pétroliers. Le Norvégien profite de son exposition géographique favorable en matière d'actifs de production, moins sensible aux tensions dans le golfe Persique.

Equinor maintient par ailleurs son dividende trimestriel à 0,39 USD par action.

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