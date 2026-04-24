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Le pétrolier Cosmo pourrait arriver au Japon dimanche avec la première cargaison américaine depuis la guerre en Iran
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 11:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un pétrolier transportant du brut américain pour le compte de Cosmo Oil devrait arriver au large de Tokyo dès dimanche, a indiqué le ministère japonais de l'Industrie, marquant ainsi la première livraison de ce type obtenue par le pays depuis le début de la crise avec l'Iran.

Le pétrolier, qui a été chargé au Texas le 22 mars, devrait arriver au large de Chiba dès le 26 avril via le canal de Panama, a déclaré vendredi aux journalistes Narumi Hosokawa, directeur général adjoint chargé de la gestion immédiate des crises au ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI).

* Le pétrolier transporte 910.000 barils, selon un porte-parole de Cosmo.

* Le METI a également indiqué que le Japon commencerait à mettre sur le marché environ 36 millions de barils, soit 5,8 millions de kilolitres, de pétrole provenant des réserves d'État le 1er mai, marquant ainsi une deuxième vague de ces mises sur le marché. Ce pétrole brut, équivalent à environ 20 jours de consommation, est évalué à 540 milliards de yens (3,4 milliards de dollars).

* Les prix ont été fixés en se basant sur les prix de vente officiels établis par les pays producteurs de pétrole en février et en tenant compte des variations du prix moyen du Brent pour février et mars, a déclaré M. Hosokawa.

* Comme lors de la première mise à disposition, le pétrole sera fourni à quatre grands raffineurs: ENEOS 5020.T , Idemitsu Kosan 5019.T , Cosmo 5021.T et Taiyo Oil, à partir de 10 sites de stockage nationaux.

* Le METI a déclaré que le Japon s'était assuré des approvisionnements alternatifs représentant plus de 20 % du volume de l'année précédente pour avril, et plus de la moitié pour mai.

* Fin mars, un pétrolier transportant du brut saoudien est arrivé au large de la préfecture d'Ehime, dans l'ouest du Japon, en empruntant une route contournant le détroit d'Ormuz. M. Hosokawa n'a pas précisé combien de navires avaient emprunté des itinéraires alternatifs, mais a indiqué que d'autres étaient arrivés depuis. (1 $ = 159,7300 yens)

Guerre en Iran

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