L’Italie en passe de dépasser la Grèce comme pays le plus endetté de la zone euro

Vue de la cathédrale Duomo à Milan

D'ici la fin de l'année, la Grèce sera ‌dépassée par l'Italie en tant que pays le plus endetté de la zone euro, selon deux sources et des données ​du projet de budget italien.

La dette grecque devrait reculer à environ 137% du produit intérieur brut (PIB) cette année, contre 145,9% en 2025, ont déclaré deux hauts responsables à Reuters.

En revanche, l'Italie prévoit que sa dette atteindra un pic de 138,6% ​en 2026, soit une hausse de 1,5 point de pourcentage par rapport aux 137,1% du produit intérieur brut (PIB) enregistrés en 2025, selon le plan budgétaire pluriannuel ​du Trésor publié cette semaine.

Les deux responsables, s'exprimant sous couvert ⁠d'anonymat, ont déclaré que la Grèce ne serait plus, à partir de cette année, le pays le plus ‌endetté de la zone euro.$

Ils ont précisé que la nouvelle estimation du ratio d'endettement de la Grèce serait intégrée au plan budgétaire pluriannuel que le pays doit soumettre à la Commission européenne ​d'ici la fin du mois.

Le taux d'endettement ‌de l'Italie devrait rester globalement stable à 138,5% en 2027, avant de reculer à ⁠137,9% en 2028 puis à 136,3% l'année suivante, selon le plan budgétaire.

La dette publique de la Grèce – qui est restée la plus élevée de la zone euro au cours des deux dernières décennies – a diminué de plus de 60 points de ⁠pourcentage pour s'établir à ‌145,9% du produit intérieur brut l'année dernière, après avoir atteint un pic de 209,4% en 2020.

L'Italie ⁠a réduit sa dette d'environ 17 points de pourcentage au cours de la même période.

La Grèce, qui se remet ‌d'une crise financière longue de dix ans et de trois plans de sauvetage totalisant environ 280 milliards ⁠d'euros, prévoit de rembourser par anticipation des prêts liés à son premier plan d'aide, ⁠à hauteur d'environ sept milliards d'euros, ‌plus tard dans l'année.

La présidente du Conseil Giorgia Meloni affirme à l'envi que la dette italienne aurait commencé à ​baisser plus tôt et plus rapidement sans l'impact négatif des mesures ‌d'incitation publiques à la construction, mises en place sous ses prédécesseurs, Giuseppe Conte et Mario Draghi.

Après un vif rebond de sa croissance dans la ​foulée de la sortie de la pandémie de Covid-19, l'Italie, la troisième plus grosse économie de la zone euro, a retrouvé sa place habituelle parmi les pays les moins performants de la zone.

Le pays a ainsi enregistré trois ⁠années consécutives de croissance inférieure à 1% entre 2023 et 2025, malgré des milliards d'euros issus des fonds européens de relance post-pandémie, une tendance qui, d'après le plan du Trésor, devrait se prolonger jusqu'en 2029.

L'économie grecque a progressé de manière régulière de plus, de 2% au cours des trois dernières années, dépassant la moyenne de l’UE, portée par les investissements, la demande intérieure et le tourisme.

(Reportage Lefteris Papadimas et Giuseppe Fontee, avec la contribution de Gavin Jones, version française Elena ​Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)