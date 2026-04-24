Aux Philippines, les "cowgirls" de Masbate domptent les boeufs et les préjugés

Une participante à une compétition de rodéo organisée dans la province philippine de Masbate, le 13 avril 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )

Le lasso de Rizza Matutino a semblé flotter une éternité au-dessus de la tête du boeuf puis, sous les clameurs de la foule, la corde a enfin capturé l'animal qui l'a aussitôt projetée au sol.

Soixante secondes plus tard, meurtrie mais rayonnante, l'étudiante de 27 ans a levé les bras en signe de victoire, après avoir terrassé et ligoté une bête pesant deux fois son poids.

"Il y avait de la pression, mais en même temps, comme c'était ma dernière chance, je me suis simplement fait confiance", a confié à l'AFP l'apprentie vétérinaire, les yeux encore remplis de larmes de joie quelques minutes après l’épreuve.

Elle fait partie de la dizaine de jeunes femmes qui participent chaque année à cette compétition de rodéo, lancée en 1993 pour doper le tourisme dans la province philippine de Masbate (centre).

Rizza Matutino attrape un boeuf lors d'une compétition de rodéo organisée dans la province philippine de Masbate, le 13 avril 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )

Encore essoufflée, Rizza explique que son combat ne se limite pas à l'arène: il s'agit aussi de briser les idées reçues.

"A chaque fois que nous entrons dans l'enclos, à chaque entraînement, nous essayons de prouver que ce sport n'est pas réservé aux hommes et que nous en sommes aussi capables", déclare-t-elle.

- Pas de catégorie pro féminine -

Pourtant, pour les "cowgirls" de Masbate, le temps est compté.

Si Rizza Matutino aimerait poursuivre la compétition, le rodéo ne dispose d'aucune catégorie professionnelle pour les femmes. Leur carrière s'arrête le jour où elles quittent les bancs de l'université.

Christel Mae Firme participe à une compétition de rodéo organisée dans la province philippine de Masbate, le 15 avril 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )

A quelques centaines de mètres de là, dans un lycée transformé en dortoir de fortune, Christel Mae Firme s'entraîne. Faute de bétail, la jeune femme de 25 ans peaufine sa technique sur une chaise, un exercice répété des milliers de fois.

Son père Clodualdo, ancien champion de rodéo, l'observe d'un air approbateur.

"Je lui ai appris à monter à cheval, puis à manier le lasso", raconte le sexagénaire, qui l'emmenait, enfant, soigner les bêtes dans les fermes.

Pour Clodualdo, apprendre à dompter le danger est crucial. Selon lui, la peur s'efface dès que l'on comprend que l'on peut encaisser le choc.

Pourtant, à l'approche de l'épreuve, Christel avoue avoir eu les nerfs à vif.

"Parfois je doute. Est-ce que je vais réussir à lutter contre la bête sans me faire encorner?", confie-t-elle à l'AFP.

"Accro" à l'adrénaline selon ses mots, Christel a même envisagé de suspendre ses études vétérinaires pour s'offrir une année de compétition supplémentaire.

Christel Mae Firme (G) et sa partenaire après avoir concouru lors d'une compétition de rodéo organisée dans la province philippine de Masbate, le 15 avril 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )

"Une fois diplômées, il n'y a plus aucun endroit où nous pouvons concourir", déplore-t-elle.

- "Aucune différence" -

Juste avant qu’un troupeau ne soit lâché dans les rues de la capitale de Masbate pour reconstituer une transhumance, Edwin Du, membre du conseil d’administration de l'événement, s'est dit "vraiment impressionné" par les performances féminines.

Pour lui, l’absence de catégorie professionnelle pour les femmes s'explique par le fait qu'"elles n'ont plus le temps" une fois diplômées, "car elles vont avoir des bébés ou devront rester à la maison, à moins qu'elles ne soient vétérinaires".

Un avis que ne partage pas Lucky Udarbe, l'une des entraîneuses de Rizza Matutino.

"Ce que les hommes peuvent faire, nous, les femmes, pouvons le faire aussi", lance-t-elle.

Une participante à la compétition de rodéo organisée dans la province philippine de Mascate, le 13 avril 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )

"Avec la technique, que vous soyez grand ou petit, femme ou homme, il n'y a aucune différence au rodéo", abonde en ce sens Clodualdo Firme.

Sa fille Christel a d'ailleurs signé le record de vitesse au lasso, avant d'être couronnée "reine du rodéo".

La veille de l'événement, Clodualdo a déclaré à l'AFP qu'il n'applaudissait jamais lors des rodéos, pas même pour Christel.

Mais après qu'elle eut attrapé son veau au lasso en seulement 7,64 secondes, il a enfreint sa règle.