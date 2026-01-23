Le pétrolier arraisonné par la Marine française dérouté vers le port de Marseille-Fos

Le pétrolier en provenance de Russie arraisonné jeudi ‍par la Marine française en Méditerranée a été dérouté vers le port de Marseille-Fos (Bouches-du-Rhône), a-t-on appris vendredi ‌d'une source proche du dossier.

Le navire en provenance de Mourmansk, port de la mer ​de Barents, battait pavillon des Comores, a confirmé ⁠à Reuters la préfecture maritime de Méditerranée.

Le Grinch est soupçonné d'appartenir à la "flotte ⁠fantôme" russe. ‍Moscou contourne les sanctions économiques occidentales en ⁠recourant à des navires généralement sous pavillon de complaisance pour exporter son pétrole.

Le parquet de Marseille ​a dit à Reuters que le navire avait bien été dérouté mais ne confirme pas sa ⁠destination.

Emmanuel Macron avait annoncé jeudi que ​le navire avait été arraisonné en "haute mer" ​et ajouté qu'une ​enquête judiciaire avait été ouverte.

Le parquet de Marseille ​a confirmé jeudi ⁠l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "défaut de pavillon d'un navire", en vertu du Code français des Transports.

La France avait retenu en octobre dernier le pétrolier Boracay, ‌battant pavillon béninois et soupçonné d'appartenir également à la "flotte fantôme" russe avant de l'autoriser finalement à quitter le port de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

(Reportage de Marc Leras et Alessandro Parodi; version française Zhifan Liu, édité ‌par Sophie Louet)