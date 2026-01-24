Le pétrolier arraisonné par la Marine française arrivera ce samedi dans le golfe de Fos

La marine française intercepte un pétrolier russe sanctionné en Méditerranée

Le pétrolier Grinch, soupçonné d'appartenir à la "flotte ‍fantôme" russe, arrivera ce samedi en fin de journée dans le golfe de Fos après son ‌arraisonnement jeudi par la Marine française en mer d'Alboran, en Méditerranée, indique un ​communiqué commun de la préfecture maritime de ⁠Méditerranée et de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

"Il sera mis au mouillage et ⁠maintenu à ‍la disposition du procureur de la ⁠République de Marseille, dans le cadre de l’enquête préliminaire du chef de défaut de pavillon", ​est-il précisé dans ce communiqué.

"Afin de poursuivre les investigations dans des conditions de sûreté et ⁠de sécurité satisfaisantes, des zones d'exclusion ​nautique (500 m) et aérienne (1,5 Nq, 1000 ​pieds) ont ​été définies autour du navire au mouillage", est-il ​également indiqué.

Emmanuel Macron ⁠avait annoncé jeudi que le navire avait été arraisonné en "haute mer" et ajouté qu'une enquête judiciaire avait été ouverte.

La France avait retenu en ‌octobre dernier le pétrolier Boracay, battant pavillon béninois et soupçonné d'appartenir également à la "flotte fantôme" russe avant de l'autoriser finalement à quitter le port de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

(Reportage Marc Leras; rédigé ‌par Claude Chendjou)