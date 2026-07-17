Le pétrolier affrété « Nordic Zenith » a été attaqué près du terminal de la mer Noire, selon la CPC

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Un pétrolier affrété pour charger du pétrole au terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC), au large de la côte russe de la mer Noire, a été attaqué dans la nuit, a déclaré un porte-parole du CPC.

Il a précisé que le pétrolier de classe Suezmax, le Nordic Zenith, avait été endommagé et ne pourrait donc pas accoster ni être chargé au terminal. Le pétrolier a lancé un signal de détresse « Mayday » et le CPC a dépêché une équipe d’urgence, qui a éteint l’incendie et évacué 13 personnes, tandis que neuf autres ont choisi de rester à bord.

Des sources ont indiqué à Reuters que le navire avait été affrété par ExxonMobil.