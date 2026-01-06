Le pétrole vénézuélien stimulerait les raffineurs américains, mais nuirait aux producteurs canadiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour inclure les discussions entre les États-Unis et le Venezuela sur les exportations de brut au paragraphe 2, et les projections de Phillips 66 pour la demande de brut vénézuélien au paragraphe 10)

Les raffineurs de la côte américaine du Golfe du Mexique devraient bénéficier de la levée des sanctions contre le Venezuela

Le brut canadien perdra son pouvoir de fixation des prix si le pétrole vénézuélien circule librement

Les raffineries chinoises indépendantes chercheront des alternatives si le brut vénézuélien est redirigé

par Arathy Somasekhar et Georgina McCartney

Une reprise complète des exportations de pétrole vénézuélien profiterait aux raffineurs américains et réduirait leurs coûts de production de carburant, les raffineries étant capables d'absorber la majeure partie des quelque 1 million de barils de brut par jour si les sanctions américaines contre le pays sud-américain sont levées. Les États-Unis et le Venezuela ont discuté de l'exportation du brut du pays sud-américain vers les États-Unis, a rapporté Reuters mardi. Des cadres pétroliers américains devraient se rendre à la Maison Blanche jeudi pour discuter du Venezuela, selon des sources.

Une augmentation des exportations vénézuéliennes pourrait nuire aux entreprises canadiennes qui vendent un pétrole lourd similaire, ainsi qu'aux petits raffineurs chinois, qui seraient confrontés à des coûts plus élevés si le brut vénézuélien était détourné vers les États-Unis. Le président américain Donald Trump souhaite que les compagnies pétrolières américaines dépensent des milliards de dollars pour reconstruire l'industrie pétrolière vénézuélienne, qui est délabrée et produit bien en deçà de son potentiel après des décennies de mauvaise gestion et de sous-investissement. M. Trump a déclaré que les États-Unis dirigeraient le Venezuela et son secteur pétrolier après que les troupes américaines ont arraché le président Nicolas Maduro à Caracas samedi et l'ont transporté à New York pour qu'il y soit jugé pour des accusations liées à la drogue.

LES RAFFINERIES AMÉRICAINES DU GOLFE CONSTRUITES POUR LE BRUT LOURD Il faudrait des années de travail pour que les compagnies pétrolières puissent pomper beaucoup plus de pétrole du Venezuela. Les exportations existantes du pays pourraient toutefois être rapidement redirigées vers les États-Unis depuis la Chine si les États-Unis levaient le blocus sur les exportations vénézuéliennes que Trump a imposé en décembre, et supprimaient les sanctions sur les activités commerciales avec le Venezuela.

Avant l'imposition des sanctions en 2019, plusieurs grandes raffineries américaines de la côte du golfe du Mexique ont acheté et traité environ 800 000 bpj de pétrole lourd vénézuélien, selon les données du gouvernement américain, et certaines ont été conçues pour traiter ce type de brut plutôt que le pétrole léger américain. Ces raffineries seraient les premières à en bénéficier, selon les analystes.

"Si les sanctions sont levées à court terme, la côte du Golfe peut absorber une part substantielle de ce million de bpj sur le plan opérationnel, mais les barils seraient éliminés en repoussant d'autres bruts lourds et en se livrant à une concurrence agressive sur les prix", a déclaré Rommel Oates, fondateur de la société de logiciels de raffinage Refinery Calculator.

Valero VLO.N , PBF Energy PBF.N et Phillips 66 PSX.N achètent déjà du brut vénézuélien à Chevron et pourraient en acheter davantage, selon des analystes et des sources commerciales. À lui seul, Valero, le plus grand raffineur de la côte du Golfe, peut traiter 300 000 à 400 000 bpj supplémentaires, a déclaré Theresa Chen, analyste chez Barclays.

Les raffineries américaines de la côte du Golfe peuvent traiter de 3 à 4 millions de bpj de brut lourd, selon les analystes. Phillips 66 a déclaré mardi que ses deux raffineries américaines de la côte du golfe du Mexique pouvaient utiliser jusqu'à 200 000 bpj de brut vénézuélien.

EXXON ET D'AUTRES POURRAIENT S'APPROVISIONNER AU VENEZUELA

Chevron CVX.N importe environ 150 000 bpj de brut vénézuélien aux États-Unis. C'est la seule compagnie pétrolière américaine à opérer au Venezuela en vertu d'une licence accordée par Washington qui l'exempte des sanctions.

Marathon Petroleum MPC.N , Motiva Enterprises, propriété de Saudi Aramco, TotalEnergies TTEF.PA et ExxonMobil XOM.N ont acheté du brut vénézuélien avant les sanctions et pourraient en acheter davantage s'il était disponible.

"Les raffineurs de la côte du Golfe sont structurellement avantagés pour recevoir des barils vénézuéliens en raison de l'accès par voie maritime et de la familiarité historique avec ces qualités avant les sanctions de 2019", a déclaré Chen de Barclays.

La disponibilité de brut moins cher pour les raffineurs américains pourrait soulager les automobilistes, a ajouté M. Chen.

Les actions des raffineurs américains ont augmenté de 3 à 10 % lundi, contre une hausse de 3 % de l'indice S&P Energy plus large.

Les sociétés de raffinage n'ont pas répondu immédiatement ou ont refusé de commenter. Chevron n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la question de savoir si la société vendrait plus de brut aux raffineurs américains.

RÉORIENTATION DES FLUX

Les raffineurs américains ont importé davantage de brut du Canada, du Mexique, de la Colombie, du Brésil et du Moyen-Orient depuis les sanctions imposées au Venezuela.

L'augmentation des importations américaines en provenance du Venezuela aurait pour effet de déplacer ces bruts, en particulier le brut canadien.

Le Canada a augmenté sa production à des niveaux record en 2025, exportant environ 90 % de son brut vers les États-Unis.

Les actions des producteurs de pétrole canadiens Canadian Natural Resources CNQ.TO et Cenovus Energy CVE.TO ont chuté de 5 à 6 % lundi.

"Le brut lourd canadien a pris le relais alors que le Venezuela était en difficulté. Les qualités vont se concurrencer, ce qui est bon pour le raffinage américain mais aussi mauvais pour le Canada", a déclaré une source du raffinage, qui n'a pas été autorisée à s'exprimer sous couvert d'anonymat. Une augmentation à long terme de la production vénézuélienne exercerait une pression sur les prix du pétrole canadien et renforcerait les arguments en faveur d'un nouvel oléoduc d'exportation canadien vers la côte pacifique, a déclaré Randy Ollenberger, directeur général de BMO Capital Markets. Le Premier ministre Mark Carney a déclaré qu'il s'attendait à ce que le brut canadien reste compétitif .

LE DILEMME DES RAFFINEURS CHINOIS

Les raffineurs indépendants chinois, connus sous le nom de "teapots", sont les plus gros acheteurs de brut vénézuélien et chercheraient d'autres solutions si ces approvisionnements étaient réorientés à long terme.

Les raffineurs indépendants chinois se tourneraient probablement vers le pétrole brut canadien et du Moyen-Orient, selon certaines sources. Le passage au pétrole canadien ferait augmenter les coûts des raffineurs chinois, car le brut vénézuélien Merey est le moins cher de leurs approvisionnements.

Les raffineries chinoises de type "théière" auraient toujours accès au brut russe et iranien à prix réduit.

Les raffineurs indiens Reliance Industries RELI.NS et Indian Oil Corp achètent également du pétrole vénézuélien et le feraient à nouveau si les conditions étaient attrayantes, selon les sources.